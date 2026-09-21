Bojkotu se účastní mimo jiné stanice ABC, CBS, NBC a překvapivě i konzervativní Fox News, který dlouhodobě Trumpovi spíš stranil. Televize oznámily, že v rámci solidarity odmítá natáčet a zajišťovat sdílené zpravodajské přenosy z Trumpových tiskových konferencí a dalších prezidentských akcí.
Stanice CNN a MS NOW a server Politico podaly proti administrativě žalobu.
„Veřejnost má zásadní zájem na přijímání přesných a nezávislých informací o své vládě. Žádná administrativa by neměla omezovat zpravodajskou organizaci kvůli tomu, že má námitky proti jejímu zpravodajství,“ zdůraznily stanice.
Trump reagoval na síti Truth Social. Uvedl, že Bílý dům neútočí na svobodu tisku, kterou údajně uznává, ale vede „útok na FAKE NEWS, které se v USA rozrostly jako rakovina“ a označil je za „hrozbu pro národní bezpečnost“. Svůj krok obhájil tím, že jde o vyvrcholení „lživých příběhů“ za poslední dva roky.
Klíčové body bojkotu a sporu
V prohlášení publikovaném na serveru Colorado Politics zástupci CNN, Politico a MS NOW varovali, že pokud zůstane krok administrativy bez odezvy, „ohrozí to svobodu tisku a právo veřejnosti na nezávislou žurnalistiku bez vládních zásahů.“
Trump v pátek prohlásil, že zakazuje těmto médiím vstup do Bílého domu kvůli tomu, že podle něj píší lži, když informují o něm, jeho administrativě nebo Spojených státech amerických. O víkendu už policie novináře z těchto médií do Bílého domu nevpustila.
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích.
Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.