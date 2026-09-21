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Trumpa bojkotovala média. Mluvil bez mikrofonu a diváci slyšeli jen protivný šum

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  21:58
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Všechny velké americké televizní sítě vyhlásily bojkot oficiálních akcí prezidenta Donalda Trumpa poté, co Bílý dům v pátek zakázal přístup novinářům z médií CNN, MS NOW a Politico.

Bojkotu se účastní mimo jiné stanice ABC, CBS, NBC a překvapivě i konzervativní Fox News, který dlouhodobě Trumpovi spíš stranil. Televize oznámily, že v rámci solidarity odmítá natáčet a zajišťovat sdílené zpravodajské přenosy z Trumpových tiskových konferencí a dalších prezidentských akcí.

Stanice CNN a MS NOW a server Politico podaly proti administrativě žalobu.

Policie reportérům ze stanic CNN a MS NOW zabránila v přístupu do areálu Bílého domu poté, co americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto dvou médií a serveru Politico do prezidentského sídla. (19. září 2026)
Betsy Kleinová, hlavní reportérka CNN, opouští Bílý dům poté, co jí byla odebrána akreditace v důsledku zákazu prezidenta Donalda Trumpa týkajícího se CNN, MS NOW a Politico. (19.září 2026)
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné pracovně Bílého domu. (18. září 2026)
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„Veřejnost má zásadní zájem na přijímání přesných a nezávislých informací o své vládě. Žádná administrativa by neměla omezovat zpravodajskou organizaci kvůli tomu, že má námitky proti jejímu zpravodajství,“ zdůraznily stanice.

Trump reagoval na síti Truth Social. Uvedl, že Bílý dům neútočí na svobodu tisku, kterou údajně uznává, ale vede „útok na FAKE NEWS, které se v USA rozrostly jako rakovina“ a označil je za „hrozbu pro národní bezpečnost“. Svůj krok obhájil tím, že jde o vyvrcholení „lživých příběhů“ za poslední dva roky.

Klíčové body bojkotu a sporu

  • Princip solidarity: Krok inicioval šéf washingtonské kanceláře Fox News Bryan Boughton, který aktuálně předsedá televiznímu poolu. Rozhodnutí padlo poté, co Bílý dům v pondělí znemožnil CNN plnit její plánovanou roli hlavního kamerového štábu, který měl záběry sdílet s ostatními stanicemi. Ostatní sítě odmítly CNN nahradit.
  • Dopad na Trumpa: Zpravodajský bojkot přichází v době, kdy Trump cestuje do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN. Pokud bude bojkot pokračovat, jeho projevy a setkání nebudou přední americké televize vysílat.
  • Soudní žaloba: Dotčené organizace (CNN, MS NOW a Politico) podaly v pondělí u federálního soudu ve Washingtonu na Donalda Trumpa žalobu. Zrušení novinářských akreditací bez řádného procesu označují za přímé porušení Prvního dodatku americké ústavy chránícího svobodu tisku.

V prohlášení publikovaném na serveru Colorado Politics zástupci CNN, Politico a MS NOW varovali, že pokud zůstane krok administrativy bez odezvy, „ohrozí to svobodu tisku a právo veřejnosti na nezávislou žurnalistiku bez vládních zásahů.“

Trump v pátek prohlásil, že zakazuje těmto médiím vstup do Bílého domu kvůli tomu, že podle něj píší lži, když informují o něm, jeho administrativě nebo Spojených státech amerických. O víkendu už policie novináře z těchto médií do Bílého domu nevpustila.

Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích.

Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.

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