V Bílém domě se sejdou Rusové s Ukrajinci. Trumpová promluví o Oleškách

Kdo se schůzky zúčastní, zatím není zřejmé. Rusko proti Ukrajině už pátým rokem vede válku, která si vyžádala statisíce mrtvých a zraněných.
Vzácný klid zbraní v Oleškách, které leží v Ruskem okupované části ukrajinské Chersonské oblasti, zavládl minulé úterý a trval do neděle. Jednalo se o nejdelší přerušení bojů ve válce, která trvá pátým rokem a vyžádala si statisíce lidských životů – vojáků i civilistů.
Bílý dům v úterní tiskové zprávě dosažené příměří označil za bezprecedentní diplomatickou iniciativu americké první dámy.
Olešky u frontové linie dlouhodobě čelily humanitární krizi, když letos na jaře neustálá hrozba dronových útoků přerušila zásobovací trasy.
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Ve městě, které řeka Dněpr odděluje od Chersonu, žilo před začátkem ruské invaze na Ukrajinu asi 24 tisíc lidí. Před klidem zbraní tam přežívalo kolem 1700 obyvatel včetně asi 35 dětí.
V pátek do Olešek dorazil konvoj, jenž následně evakuoval část obyvatel a těm, kteří neodjeli, nechal humanitární pomoc.
Kyjev v neděli uvedl, že Moskva odmítla ukrajinský návrh na prodloužení klidu zbraní. Ukrajinský generální štáb následně sdělil, že ruská armáda dočasné příměří využila k rotaci vojáků, opevnění pozic, zlepšení ochrany proti dronům a vylepšení logistiky. Podle mluvčího Kremlu je to běžný postup a předpokládá, že ukrajinská strana postupovala stejně.
Rusko v pondělí obnovilo útoky na jihoukrajinské město Cherson.