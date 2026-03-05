Španělsko bude vojensky spolupracovat, tvrdí Bílý dům. Madrid to rozhodně popřel

Španělsko souhlasilo, že bude spolupracovat s ozbrojenými silami Spojených států. Na tiskové konferenci to uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Podle deníku El País ale španělská vláda popřela, že by Španělsko mělo s USA ve válce spolupracovat.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na tiskové konferenci ve Washingtonu. (4. března 2026) | foto: AP

Vyjádření přichází den poté, co americký prezident Donald Trump Španělsku pohrozil zrušením obchodním spolupráce, jelikož Madrid USA nepovolil použít své základny v rámci americko-izraelské operace proti Íránu.

„Myslím, že včera (v úterý) slyšeli prezidentův vzkaz jasně a zřetelně. Podle mých informací během posledních několika hodin souhlasili se spoluprací s americkou armádou,“ řekla Leavittová na tiskovém brífinku.

Španělský šéf diplomacie José Manuel Albares ale podle deníku El País vzápětí slova mluvčí Leavittové o vojenské spolupráci Španělska s USA „rozhodně“ popřel.

Trump naznačil možnost uvalení obchodního embarga na Madrid kvůli jeho odmítnutí umožnit americkým letadlům využívat společně provozované námořní a letecké základny na jihu Španělska pro ofenzivu proti Teheránu. Španělsko označilo americké a izraelské bombardování Íránu za bezohledné a nezákonné.

Ve středu místopředsedkyně španělské vlády María Jesús Monterová uvedla, že Španělsko „nebude vazalem“ jiné země. Španělsko je členský stát Evropské unie a není tak jasné, jak by chtěl Trump obchodní embargo na jednu členskou zemi EU zajistit.

Premiér Pedro Sánchez v dřívějším televizním projevu zopakoval protiválečný postoj Španělska a varoval, že konflikt by mohl vyvolat rozsáhlou globální katastrofu.

