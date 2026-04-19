Soud vyhověl stížnosti Trumpa a dočasně povolil výstavbu tančírny Bílého domu

  11:57aktualizováno  11:57
Výstavba podzemní i nadzemní části tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat. Rozhodl o tom odvolací soud federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází hlavní město. Vyhověl tak odvolání americké administrativy proti čtvrtečnímu rozhodnutí washingtonského soudce Richarda Leona, který výstavbu nadzemní části pozastavil. Nyní mohou stavební práce pokračovat až do 5. června.
foto: Reuters

Soudce Leon pozastavil veškerou výstavbu již na konci března, když předběžným opatřením vyhověl památkářské organizaci, která kritizovala skutečnost, že prezident Donald Trump při přestavbě postupuje bez souhlasu Kongresu, bez komplexního hodnocení projektu či bez posouzení vlivu na životní prostředí.

Trumpova administrativa argumentovala tím, že přestavba jako celek je zásadní pro národní bezpečnost, protože bude mimo jiné zahrnovat i protiletecké kryty.

Soudce Leon ve čtvrtek uvedl, že snahu vlády označit stavbu tanečního sálu za projekt stěžejní pro národní bezpečnost považuje za pokus o obcházení pravidel.

Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba s rozlohou zhruba 8 400 metrů čtverečních pojme kolem tisíce lidí. Výstavbu tanečního sálu za asi 400 milionů dolarů (8,5 miliardy Kč) mají zcela pokrýt soukromé dary.

Další soudní slyšení je plánováno rovněž na 5. června. Do té doby také platí povolení dočasné výstavby.

24. října 2025
Judista Krpálek má na ME jistou medaili, ve finále se utká s domácím Tušišvilim

Z filmu Jemný rváč

Úhel pohledu

Malý krok pro Vojtěchovo ministerstvo, velký skok pro pacienty. Centralizace může zachránit životy

ilustrační snímek

Kupka: Pavel na summit nejede kvůli egu Macinky. Složíme tam účty, tvrdí Havlíček

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Rakouská policie varuje před otrávenou dětskou výživou HiPP. Objevila se i v Česku

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Osmé parlamentní volby za pět let. V Bulharsku se dere k moci proruský favorit

V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý...

Britská monarchie oznámila, kdo napíše životopis Alžběty II. Král měl jedno přání

Královna Alžběta II. na snímku z května 2022 pořízeném na hradě Windsor

„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan

Vláda zatrhla Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan. Ať cestuje linkou, řekl Babiš...

V Miláně protestovali proti imigraci. Krajní pravice vyslala vzkaz Macronovi

Protest odpůrců imigrace v Miláně (18. dubna 2026)

Severní Korea odpálila další balistické střely, dopadly u východního pobřeží

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlíží na nový torpédoborec Čche Hjon a jeho...

Čekstajl

Pláštěnka a gumáky, šaty vyšívané bodlákem. Královna Alžběta II. navždy ovlivnila britskou módu

Královna Alžběta II. po návštěvě Royal Commonwealth Society v Londýně. (14....

Úhel pohledu

Migrace, multikulti a podvolení. Evropské demokracie rozkládají vlastní progresivní elity

ilustrační snímek

