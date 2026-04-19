Soudce Leon pozastavil veškerou výstavbu již na konci března, když předběžným opatřením vyhověl památkářské organizaci, která kritizovala skutečnost, že prezident Donald Trump při přestavbě postupuje bez souhlasu Kongresu, bez komplexního hodnocení projektu či bez posouzení vlivu na životní prostředí.
Trumpova administrativa argumentovala tím, že přestavba jako celek je zásadní pro národní bezpečnost, protože bude mimo jiné zahrnovat i protiletecké kryty.
Soudce Leon ve čtvrtek uvedl, že snahu vlády označit stavbu tanečního sálu za projekt stěžejní pro národní bezpečnost považuje za pokus o obcházení pravidel.
Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba s rozlohou zhruba 8 400 metrů čtverečních pojme kolem tisíce lidí. Výstavbu tanečního sálu za asi 400 milionů dolarů (8,5 miliardy Kč) mají zcela pokrýt soukromé dary.
Další soudní slyšení je plánováno rovněž na 5. června. Do té doby také platí povolení dočasné výstavby.
24. října 2025