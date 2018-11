Bílý dům uhrál remízu, říká k volbám do Kongresu politolog Kozák

Úplné výsledky úterních kongresových voleb stále nejsou k dispozici, v některých státech je výsledek velmi těsný a hlasy se stále počítají. Pozornost je podle agentury AP upřena hlavně k senátním volbám na Floridě a v Arizoně. Pokud by tam zvítězili republikánští kandidáti, převaha jejich strany ve stočlenném Senátu by byla ještě výraznější. Zatím by tam mohli republikáni získat 53 křesel.

Na Floridě spolu bojují demokrat Bill Nelson a republikán Rick Scott, který o senátní mandát usiluje z pozice guvernéra. Nelson odmítl uznat Scottovo velmi těsné vítězství, všechny hlasy navíc nebyly ještě sečteny. Podle zákonů státu Florida je přepočítání hlasů povinné v případě, že je rozdíl menší než 0,5 procenta.

V Arizoně jde o souboj dvou žen, republikánky Marthy McSallyové a demokratky Kysten Sinemaové. McSallyová má zatím náskok necelé jedno procento, výsledek se podle agentury AP bude upřesňovat možná i několik dní.

Nejistých je stále i téměř dvacet mandátů do Sněmovny reprezentantů, i když demokraté mají v této komoře poprvé po osmi letech většinu už jistou. Ve státech Kalifornie, New York, Georgia, New Jersey nebo Washington se hlasy stále sčítají nebo se kontrolují výsledky, které byly mimořádně těsné.

V Utahu byl o hlasování takový zájem, že se volby protáhly. Ve státě Maine pomáhá počítat odevzdané hlasy nový počítačový systém, komplikované algoritmy vydají prý svůj verdikt až příští týden.