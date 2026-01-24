Příspěvek, na němž Trump v černém kabátu prochází hornatou zasněženou krajinou s tučňákem držícím americkou vlajku a na němž je v dáli zapíchnutá vlajka Grónska, Bílý dům opatřil popiskem „přijmi tučňáka“. Redakce serveru Newsweek se obrátila na Bílý dům s žádostí o komentář.
Bývalý kanadský ministr pro imigraci a národní obranu Jason Kenney na příspěvek reagoval slovy, že ve stejném týdnu, kdy si Trump opakovaně spletl Grónsko s Islandem, si teď jeho tým plete Antarktidu s Grónskem, jelikož tučňáci žijí na jižní, nikoliv severní polokouli. „Nejmocnější země světa je řízená jako cirkus,“ dodal Kenney.
„V Grónsku tučňáci nejsou. Všichni tučňáci žijí na jižní polokouli, s výjimkou jednoho druhu z Galapág. Možná jste neměli tak rychle rozložit ministerstvo školství,“ uvedl účet Patriot Takes, který má na X přes 460 tisíc sledujících.
„Trump chce znovu potvrdit, že je naprostý idiot. V Grónsku tučňáci nejsou a Trump nemá žádné právo ani na Grónsko, ani na tučňáky. Je tohle opravdu od Bílého domu? Pak je Bílý dům jen trapný projev ignorantství,“ reagoval švédský ekonom Anders Äslund.
Trump opakovaně hovoří o nezbytnosti získat Grónsko, které je poloautonomním územím Dánského království, pro bezpečnost USA, ve středu se ale s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem dohodl na rámci dohody o budoucnosti tohoto arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti.
Trump avizoval, že podrobnosti k rámcové dohodě o Grónsku sdělí zhruba za dva týdny. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska zdůrazňují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.
23. ledna 2026