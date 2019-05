Bílý dům zakázal Trumpovu exporadci vydat dokumenty Kongresu ve spojitosti s Muellerem

WASHINGTON Bílý dům zakázal bývalému poradci prezidenta Donalda Trumpa Donu McGahnovi předat Kongresu dokumenty týkající se práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Podle agentury Reuters to v úterý řekl právní poradce Bílého domu Pat Cipollone a v rozhovoru s televizí ABC News to uvedla také prezidentova mluvčí Sarah Sandersová.

McGahn byl jednou z ústředních postav Muellerovy zprávy, neboť ze zaměstnanců Bílého domu s vyšetřovatelem nejvíce spolupracoval.

Právní poradce Bílého domu Cipollone vyzval demokratické kongresmany, aby žádosti o zmíněné dokumenty adresovali prezidentské kanceláři, neboť McGahn nemá k jejich vydání právo.

McGahn patřil k odpůrcům Trumpovy úvahy propustit Muellera, který prověřoval ruský vliv na americké prezidentské volby. V rámci svého pátrání Mueller nenašel jediný důkaz, který by Trumpa či jeho kampaň spojoval s ruskými volebními aktivitami. Otázku, zda Trump bránil vyšetřování, nechal Mueller otevřenou.

Ve zprávě Mueller mimo jiné píše, že se jej Trump pokusil zbavit, ale McGahn odmítl Trumpův příkaz splnit. Když se tato informace, o které média informovala ještě během vyšetřování, dostala na veřejnost, Trump McGahnovi nařídil, aby to popřel. Podle Muellera by to mohl být příklad bránění průchodu spravedlnosti.

Hrozí obviněním z pohrdání Kongresem

Demokraté z právního výboru Sněmovny reprezentantů vyzvali McGahna, aby jim poskytl všechny dokumenty související s Muellerovým vyšetřováním. „Jeho svědectví pomůže osvětlit prezidentovy útoky na právní systém a jeho pokusy krýt tyto akce tím, že bude lhát Američanům a že bude chtít po ostatních, aby to dělali také,“ zdůvodnil předseda zmíněného sněmovního výboru Jerry Nadler obsílku.

Termín pro předložení dokumentů výboru vyprší v úterý a sněmovní demokraté rovněž chtějí, aby McGahn tento měsíc před právním výborem svědčil. Bílý dům ale McGahnovi nedal souhlas ke splnění žádosti demokratů. „Považujeme to za uzavřený případ,“ vysvětlila mluvčí Bílého domu.

Pokud McGahn skutečně sněmovnímu výboru nevyhoví, mohou demokraté bývalého Trumpova poradce obvinit z pohrdání Kongresem. To nyní hrozí americkému ministrovi spravedlnosti Williamu Barrovi, který ignoroval ultimátum demokratických kongresmanů, aby jim do pondělí zpřístupnil necenzurované znění Muellerovy zprávy.