Bílý dům zveřejnil shrnující přepis dubnového telefonátu Trumpa se Zelenským

Washington Bílý dům v pátek zveřejnil shrnující přepis dubnového telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským, ve kterém mu gratuloval k vítězství v prezidentských volbách na Ukrajině a zval ho na návštěvu Washingtonu.

Trumpův úřad dal přepis k dispozici v době, kdy ve Sněmovně reprezentantů vypovídá bývalá velvyslankyně na Ukrajině Marie Yovanovitchová. Kongresmani prezidenta vyšetřují kvůli jeho postupu vůči Kyjevu.

Telefonický hovor se uskutečnil 21. dubna, kdy Zelenskyj vyhrál druhé kolo prezidentských voleb. Trump, který hovořil z paluby prezidentského speciálu Air Force One, budoucí hlavě Ukrajiny gratuloval.

„Rád bych vás pozval do Bílého domu. Je toho hodně, o čem máme hovořit, ale jsme pořád s vámi,“ řekl Trump Zelenskému. Ten ho předtím opakovaně zval na svou inauguraci.

Trump pozvání na Zelenského slavnostní uvedení do úřadu neodmítl, zároveň mu ale účast neslíbil. Ujistil ho však, že přinejmenším do Kyjeva vyšle na ceremonii delegaci na vysoké úrovni. Za to Zelenskyj předem poděkoval.

Trumpovi také řekl, že je těžké o přednostech Ukrajiny hovořit, takže by se měl sám přesvědčit, jak skvělou zemí Ukrajina je. Na to mu Trump řekl, že vřelost Ukrajinců mu je známá ještě z dob, kdy vlastnil soutěž krásy Miss Universe.

Jádrem sporu mezi demokratickými kongresmany a Trumpem je prezidentův červencový hovor se Zelenským. Trump chtěl podle kritiků nátlakem na Kyjev získat kompromitující informace na svého volebního soka Joea Bidena, čímž se pokusil zneužít Ukrajinu ve volebním boji v USA. Demokraté nyní vyšetřují, zda Trump zneužil své pravomoci. Pokud k takovému závěru dospějí, chtějí zahájit proces prezidentova sesazení z úřadu, takzvaný impeachment.