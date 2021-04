Bitvu o lídra vyhrál Laschet. ‚Nepopulární‘ politik tak i díky bulváru může v čele Německa nahradit Merkelovou

BERLÍN/PRAHA V „bratrovražedném“ souboji o nástupnictví po kancléřce Angele Merkelové zvítězil politik, který byl i přes nízkou popularitu považovaný za favorita. Současnou nejsilnější vládní stranu v Německu CDU povede do podzimních voleb Armin Laschet, její předseda a premiér v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější spolkové zemi. Jeho nominaci nakonec v úterý podpořil i bavorský premiér a šéf křesťanských sociálů (CSU) Markus Söder.

Obě německé křesťanské strany kandidují do Spolkového sněmu už desítky let se společným hlavním kandidátem i volebním programem. Právě Söder ale před týdnem taktéž projevil zájem o prestižní pozici, která může v případě volebního vítězství na podzim zajistit nástupnictví po kancléřce Angele Merkelové v čele německé vlády.



„Kostky jsou vrženy a kancléřským kandidátem bude Armin Laschet,“ prohlásil včera Söder v Mnichově v narážce na výrok římského vojevůdce Gaia Julia Caesara po překročení řeky Rubikon. Jeho slova zazněla po několikadenní politické bitvě, při níž se hlavně větší z obou křesťanských stran, CDU, otřásala v základech.

Ve prospěch bavorského premiéra totiž hrála hlavně daleko vyšší popularita u veřejnosti. Již řadu týdnů ukazují průzkumy, že Södera by si jako příštího kancléře přálo 42 procenta Němců, zatímco pro Lascheta by bylo jen 12 procent dotázaných. Prognózy, jak by se výběr volebního lídra promítl do výsledku CDU a CSU naznačovaly, že se Söderem by mohly pomýšlet až na 35 procent hlasů, zatímco s Laschetem by to bylo až o šest procentních bodů méně.

I proto se začali na Söderovu stranu přiklánět i významní politici a poslanci CDU. Obávali se, že s Laschetem by nemuselo být vítězství jisté. Otevřeně se mu postavili spolustraníci ve východním Německu. Časem by se pravděpodobně přidali i odjinud.

Söder a Laschet se během uplynulého týdne opakovaně pokoušeli dosáhnout shody, avšak ani jeden nechtěl ustoupit. Naposledy spolu jednali osobně v neděli večer v Berlíně až hluboko do noci.

Laschet ovšem tlak podporovaný i německým bulvárem ustál. Právě tuhle jeho schopnost možná Söder, jemuž se zdálo v tomto souboji všechno vycházet, podcenil. V rozhodujícím hlasování předsednictva strany pro Lascheta zvedlo v noci z pondělí na úterý ruku 31 členů oproti devíti, kteří preferovali bavorského politika.

Celou dobu ho váhou své autority podporoval i „doyen CDU“, předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble. Šéf parlamentu své kolegy varoval, že pokud by Laschet nyní neuspěl, jeho autorita by byla natolik poškozena, že by sotva mohl zůstat předsedou strany. CDU si ho přitom zvolila teprve letos v lednu.

Söder avizoval, že pokud vedení křesťanských demokratů jasně podpoří, tak to přijme.

Otevřené rány

Otázkou je, zda se ani ne půl roku před volbami podaří zacelit rány, které bratrovražedný souboj Lascheta se Söderem vyvolal.

Že se to povede, nejsou zřejmě přesvědčeni ani mnozí členové strany. „Politici jsou schopni malovat si věci narůžovo. Budou tomu chtít dát pozitivní nádech. Söder je v tomto ohledu mistrem svého oboru, který nám bude vyprávět, že to celé byl zcela normální proces,“ uvedl pro deník Bild historik Andreas Rödder, který je sám členem CDU. Výsledek pro Lascheta označil jako „všechno jenom ne přesvědčivý“.

Obě křesťanské strany se nyní budou muset dohodnout na volebním programu. Nedá se vyloučit, že Söder se pokusí svůj ústupek vyměnit za větší vliv na jeho obsahu i při povolebních jednáních. Bavorská CSU tradičně usiluje o silná ministerstva, která jsou štědře dotovaná a mohou přinést Bavorsku prospěch.

Laschet se teď může teoreticky soustředit na předvolební kampaň, která byla výběrem lídra CDU a CSU neoficiálně zahájena. V pondělí vybrali hlavního volebního kandidáta i němečtí Zelení. Stala se jím spolupředsedkyně strany Annalena Baerbocková.

Co Lascheta nezničí, to ho posílí

Šedesátiletý vystudovaný právník Laschet pochází z Cách (Aachen) na samém západě Německa a je považovaný za představitele liberálního křídla strany. Před šesti lety bezvýhradně podporoval politiku kancléřky Merkelové během tak zvané uprchlické krize.

Má pověst konsensuálního politika, který se snaží sjednotit i na první pohled protichůdné názory. Během své kariéry ale musel skousnout nejednu porážku. Avšak vždycky se nakonec dokázal vlastním úsilím vrátit do první řady. Za jeho největší úspěch je považováno vítězství v zemských volbách v roce 2017, kdy dokázal porazit populární premiérku za sociální demokraty (SPD) Hannelore Kraftovou, ačkoli s tím nikdo nepočítal.

Od té doby vládne nejlidnatějšímu regionu s necelými 18 miliony obyvatel spolu s liberály. Stejnému spojenectví by dával přednost i po zářijových volbách do Spolkového sněmu. Nevylučuje ovšem ani vládu se Zelenými.