Bizarní, hodnotí v Rakousku spor Pavla a Macinky o účast na summitu NATO

Autor: ,
  11:00aktualizováno  11:00
Za bezprecedentní a bizarní označila rakouská agentura APA spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou premiéra Andreje Babiše ohledně toho, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. APA napsala, že spor svými ostrými výroky vyostřuje ministr zahraničí Petr Macinka.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě.
6 fotografií

Rakouská agentura připomíná, že vše začalo Babišovým vyjádřením, že je „logické“, aby Česko na summitu zastupovali on a šéf diplomacie Macinka. Podle premiéra bude moci spojencům, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, „lépe vysvětlit“ aktuální výši českých výdajů na obranu.

Aliance v současnosti vyžaduje, aby členské země na obranu vydávaly nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Letošní české výdaje odpovídají 1,73 procenta HDP, k dosažení dvouprocentní hranice přispívají mimo jiné výdaje na dopravní stavby.

APA připomíná, že Pavel se od nástupu do prezidentské funkce v roce 2023 účastnil všech summitů NATO a chce v této praxi pokračovat. „Co se týče zahraničních cest, je velmi aktivní – přinejmenším ve srovnání se svým předchůdcem Milošem Zemanem,“ poznamenala APA.

Agentura píše, že konflikt přihřívá ministr zahraničí a šéf Motoristů Macinka, který je podle ní považovaný za provokatéra. Vztahy mezi šéfem diplomacie a prezidentem jsou podle rakouské agentury napjaté, protože Pavel odmítl do vládní funkce jmenovat kontroverzního „čestného předsedu“ strany Filipa Turka. Macinka v současném sporu o složení české delegace na summitu NATO o prezidentovi mluvil jako o „zástupci opozice“ nebo jako o „politikovi bez reálného vlivu“.

Rakouská agentura připomíná, že Pavel a Babiš mají ještě tři měsíce čas, aby se nějak dohodli. „Zda se to podaří, je ve hvězdách,“ dodává.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.