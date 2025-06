Možná budeme muset Rusku odpustit, naznačil slovenský ministr zahraničí

„Náš přístup je takový, že potřebujeme předcházet konfliktům diplomatickými řešeními a dodržováním mezinárodního práva,“ řekl šéf slovenské diplomacie v diskuzním pořadu stanice STVR nazvaném Za pět minut 12. „Vraťme se k dodržování mezinárodního práva a pojďme hledat komunikaci s Ruskou federací.“

„Nechceme se připravovat na žádnou válku. Nechceme, aby vznikla nějaké válka mezi Ruskem a NATO, protože to by byla třetí světová válka. Chceme, aby se konflikt na Ukrajině vyřešil mírovou cestou, i když to bude těžké, a hledat pak cesty konsolidace vztahů s Ruskou federací, protože ta tu zůstane,“ přiblížil pozici slovenské vlády Blanár.

„Musíme najít nějakou formu spolupráce a možná i odpuštění toho všeho, co se tu stalo,“ dodal ministr z vládní strany Směr-sociální demokracie.

Jeho soupeř v debatě, poslanec za opoziční stranu Progresivní Slovensko Tomáš Valášek, s ním nesouhlasil. Varoval, že Slovensko bude mezi prvními zeměmi, které by Rusko mohlo napadnout. „Neutralita by byla do nebe volající hloupost. To, že s ní premiér koketuje, mě jako občana Slovenské republiky děsí,“ prohlásil Valášek.

Slovensko spolu s Maďarskem patří mezi země EU s nejvíce skeptickým postojem vůči Ukrajině. Slovenský premiér Robert Fico opakovaně kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Šéf slovenské vlády nedávno prohlásil, že se nemá cenu, aby se s Zelenským potkal, protože ukrajinský prezident „ho nenávidí“.

Bratislava též pohrozila, že zablokuje 18. balík sankcí proti Rusku předložený Evropskou komisí, pokud EU nejdříve nevyřeší záležitost ohledně navrhovaného ukončení dovozu ruských energií. Slovensku se nelíbí plán EU ukončit energetický import z Ruska, na který spolu s Maďarskem spoléhají.

Fico a maďarský premiér Viktor Orbán též vykazují největší ochotu jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Oba jej navštívili v Moskvě. Fico se jako jediný lídr EU dokonce zúčastnil ruských oslav konce druhé světové války v Moskvě.