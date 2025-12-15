Bleskové povodně v Maroku zabily nejméně 37 lidí. Během hodiny zaplavily desítky budov

Autor: ,
  10:54
Provincii Sáfí na atlantickém pobřeží Maroka v pondělí zasáhly bleskové povodně. Nejméně 37 lidí zemřelo a dalších 32 utrpělo zranění, píše Reuters s odkazem na marockou státní televizi. Zvýšily tak bilanci, která dosud činila sedm mrtvých a 20 zraněných.

Pouhá jedna hodina silného deště stačila k tomu, aby voda zaplavila přibližně 70 domů a obchodů, odnesla deset automobilů a přerušila silniční spojení v přístavním městě Sáfí a jeho okolí.

Záchranné práce podle úřadů pokračují.

Zaplavena je podle místních médií také část historického centra Sáfí, které leží zhruba 330 kilometrů od hlavního města Rabatu.

Město Sáfí

Město Sáfí

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Pouhá jedna hodina silného deště stačila k tomu, aby voda zaplavila přibližně 70 domů a obchodů, odnesla deset automobilů a přerušila silniční spojení v přístavním městě Sáfí a jeho okolí. (15. prosince 2025)
Provincii Sáfí na atlantickém pobřeží Maroka v zasáhly bleskové povodně. Desítky lidí zemřelo. (15. prosince 2025)
Provincii Sáfí na atlantickém pobřeží Maroka v zasáhly bleskové povodně. Desítky lidí zemřelo. (15. prosince 2025)
Provincii Sáfí na atlantickém pobřeží Maroka v zasáhly bleskové povodně. Desítky lidí zemřelo. (15. prosince 2025)
5 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.