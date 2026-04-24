Na Blízký východ připlula další americká letadlová loď, již třetí

  7:53aktualizováno  7:53
Do oblasti Blízkého východu připlula americká letadlová loď USS George H. W. Bush. S odvoláním na oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedla agentura AFP. Jedná se o třetí letadlovou loď, která se v regionu pohybuje. Již od ledna v oblasti operuje USS Abraham Lincoln. V Rudém moři je rovněž letadlová loď USS Gerald R. Ford.
Stroj přistává na americké letadlové lodi USS George H. W. Bush. | foto: ČTK

Nasazení třetí letadlové lodě s doprovodnými válečnými plavidly přichází v době čerstvě prodlouženého příměří, na kterém se před dvěma týdny shodly Spojené státy a Írán a které pozastavilo vzdušné údery v celém regionu.

Navzdory příměří však zůstává napjatá situace v Hormuzském průlivu, který je důležitou vodní trasou pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu.

Teherán tuto strategickou úžinu v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval. V pátek sice oznámil znovuotevření průlivu, v sobotu ho ale opět uzavřel s tím, že tak činí kvůli pokračující americké blokádě íránských přístavů.

Proklamovaným cílem této blokády je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy. Obě strany v posledních dnech přistoupily k zásahům proti obchodním plavidlům, které podle nich porušily jejich blokády.

