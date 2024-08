Íránský útok může přijít do týdne, tuší Američané. Izrael schválil bojové plány

Izrael se připravuje na možný přímý útok Íránu a jeho spojence Hizballáhu v odvetě za zabití vedoucích představitelů tohoto libanonského ozbrojeného hnutí a palestinské teroristické organizace Hamás na konci července. Úder by podle spekulací některých médií a reportérů mohl přijít už během příštích 24 hodin.

Spojené státy jsou připraveny na to, že by Írán či jeho spojenci na Blízkém východě mohli podniknout „významné útoky“ již tento týden, řekl v pondělí novinářům mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. Dodal, že USA v posledních dnech posílily svou vojenskou přítomnost v regionu a že Washington sdílí obavy Izraele z možného přímého íránského útoku.

Izraelská armáda uvedla, že trvá vysoká pohotovost a vyhodnocují se možné způsoby obrany i útoku. Na schůzi generálního štábu byli přítomni mimo jiné šéfové zpravodajských a operačních ředitelství, šéf severního velitelství, šéf letectva a další vysocí důstojníci, dodala armáda ve stručném prohlášení.

Schůzka se uskutečnila vpředvečer židovského postního dne Tiša Be-av, během nějž si Židé připomínají několik tragických událostí svých dějin, zejména zničení dvou biblických chrámů na Chrámové hoře v Jeruzalémě, připomíná ToI.

Do týdne, nebo už během svátku

Média už dříve spekulovala, že právě na tento den by Írán mohl ze symbolických důvodů naplánovat slibovanou odvetu vůči Izraeli. Tiša Be-av trvá více než 24 hodin od západu slunce až do objevení hvězd následujícího dne.Zahraniční reportér televizní stanice Fox News s odvoláním na své zdroje v blízkovýchodním regionu uvedl, že panují obavy, že by Írán a jeho spojenci mohli zaútočit na Izrael už během příštích 24 hodin.

Reportér serveru Axios Barak Ravid s odvoláním na vysoce postavené představitele ve Washingtonu a Jeruzalémě na síti X napsal, že Írán už podnikl významné přípravné kroky u svých raketových a dronových jednotek, podobně jak to učinil před svým zatím bezprecedentním útokem na Izrael ze 13. dubna. Tyto zdroje nicméně zdůraznily, že přesné načasování útoku neznají.

Írán slíbil Izraeli tvrdou odvetu za výbuch, který 31. července v Teheránu zabil vůdce politického křídla Hamásu Ismáíla Haníju, jenž se den předtím zúčastnil inaugurace nového íránského prezidenta. Hamás i Írán tento pravděpodobný atentát připisují Izraeli, ten se k odpovědnosti nepřihlásil, ale ani ji nepopřel.