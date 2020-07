Blízký východ koketuje s jádrem. Ve Spojených arabských emirátech se dokončuje první jaderná elektrárna

ABÚ DHABÍ / PRAHA První jaderná elektrárna v arabském světě je ve Spojených arabských emirátech krátce před spuštěním. Otazníky nad využíváním nukleární energie v politicky dlouhodobě nestabilním regionu se ale vrší.

„Co do využití jaderné energie se na Blízkém východě zrovna nedá spoléhat na dobré úmysly.“ Slova Paula Dorfmana, experta na jaderné technologie z britské University College London, ilustrují rozpaky nad tím, že jaderná elektrárna Baraka ve Spojených arabských emirátech (SAE) se dostala do fáze těsně před dokončením.

Ze čtyř reaktorů v Barace je jeden již zcela dokončen a bylo do něj navezeno jaderné palivo – pokud se nestane nic neočekávaného, výroba energie bude zřejmě zahájena v řádu týdnů, nejvýše měsíců. Tento moment bude znamenat spuštění první jaderné elektrárny v arabských zemích. Ostatní tři reaktory jsou téměř hotové. Až elektrárna najede na plný výkon, pokryje asi čtvrtinu spotřeby elektřiny v SAE a měla by snížit závislost země na spalování zemního plynu. To se v současnosti podílí na výrobě elektřiny téměř sto procenty.

Přesto, že SAE již před lety ohlásily ambiciózní program diverzifikace hospodářství s cílem snížit závislost na využívání bohatých ložisek ropy a plynu, experti nad dokončovanou jadernou elektrárnou kroutí hlavou.

„Ceny za energii získanou z obnovitelných zdrojů šly v posledních letech natolik dolů, že stavět nukleární elektrárnu v Perském zálivu se dnes prostě nemůže vyplatit (...) Slunce jim tam svítí skoro pořád, také energie z větru je velmi laciná. Jaderný zdroj tam nelze provozovat jinak než pomocí velmi masivních státních subvencí,“ upozorňuje Dorfman. A čísla mu dávají za pravdu: podle letošní Zprávy o jaderném průmyslu ve světě (WNISR) činí tržní cena elektřiny z dokončovaného obřího solárního projektu v Dubaji necelých 0,02 dolaru za kilowatthodinu (asi 45 haléřů), zatímco předpokládaná cena za tutéž jednotku z jaderné elektrárny Baraka je přibližně čtyřnásobná.

V Barace se začalo stavět v březnu 2011 a podle původních plánů již mělo být hotovo. I s nabraným zpožděním však probíhá dokončovaná stavba v porovnání s poměry na Západě velmi rychle. Podle některých odborníků však SAE propásly možnost stavbu zastavit, když začalo být jasné, že nebude možné dosáhnout rentability. A pak už bylo prestižní stavbu, kterou z největší části buduje konsorcium jihokorejských firem, „nutné“ dokončit.

Nastanou jaderné závody?

Existují ale i jiné názory – totiž že SAE se rozhodly elektrárnu dokončit i proto, aby si „osahaly“ nukleární technologie, pokud by v budoucnu bylo třeba začít vyvíjet jaderné zbraně. Některé státy v širším regionu je totiž buď již prakticky s jistotou mají (Izrael, Pákistán a Indie), v minulosti se o ně snažily (Irák a Sýrie), či možná v současnosti pracují na tajných vojenských jaderných programech (Írán).

SAE jakékoli vojenské jaderné ambice popírají a odkazují na fakt, že země podepsala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT). Vojenské jaderné aktivity Íránu měla neutralizovat tzv. smlouva o íránském jaderném programu, podepsaná šesti stranami v roce 2015. Americký prezident Donald Trump ji však v roce 2018 vypověděl a Teherán v reakci oznámil, že se jejími parametry již nemůže dále řídit.

Podezření začal v poslední době budit také jaderný program v Saúdské Arábii. Rijád před dvěma roky oznámil zahájení výstavby „malého“ jaderného reaktoru pro vědecké účely; co se ale na místě děje, není možné nezávisle ověřit. Saúdská Arábie sice smlouvu NPT podepsala, nikoli však dodatečný protokol, který by umožnil přepadové inspekce ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Saúdi se odvolávají na tzv. klauzuli o malém množství (jaderného materiálu), což je zatím před kontrolou chrání. Jak ale upozornila agentura Bloomberg, satelitní snímky nedávno prokázaly, že prostor údajného vědeckého reaktoru byl překryt obří střechou – možná proto, aby se ztížila identifikace činností.

Tento fakt ve spojitosti s výrokem korunního prince Muhammada bin Salmána (faktického vládce Saúdské Arábie) o tom, že „pokud Írán vyvine jadernou zbraň, my se o to v co nejkratší době pokusíme také“, vzbuzuje nervozitu nejen mezi odborníky.

„Vypadá to, že některé blízkovýchodní státy sázejí na teorii odstrašení: když budu mít jadernou bombu, nikdo si na mě nedovolí,“ shrnuje Dorfman a dodává: „V tak nestabilním regionu to není moc povzbuzující zjištění.“