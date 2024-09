Blízký východ je na pokraji katastrofy, varuje Írán. Rozhoduje se o příměří

„Je to důležitý průlom na libanonské straně vzhledem ke všemu, co se tam dělo,“ řekl představitel USA novinářům na brífinku ke společnému prohlášení, jehož cílem je zabránit rozšíření konfliktu na Blízkém východě po téměř rok trvajících přeshraničních bojích mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh.

„Vyzýváme všechny strany, včetně vlád Izraele a Libanonu, aby okamžitě přijaly dočasný klid zbraní,“ stojí v textu dokumentu. Ten zároveň označuje rok trvající přeshraniční boje za neúnosné s tím, že představují „nepřijatelné riziko“ rozšíření konfliktu. „Není to v ničím zájmu, ani zájmu Izraelců, ani Libanonců... nastal čas uzavřít dohodu, která umožní civilistům na obou stranách hranice bezpečný návrat do jejich domovů,“ uvádí výzva.

Dalšími signatáři výzvy k příměří jsou Austrálie, Kanada, EU, Německo, Itálie, Japonsko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Katar.

Íránem podporovaný Hizballáh a izraelská armáda proti sobě od loňského 8. října prakticky denně vedou přeshraniční útoky. Hizballáh tehdy začal útočit na sever Izraele na podporu Palestinců v Pásmu Gazy, kde vede Izrael válku proti teroristickému hnutí Hamás v odvetě za jeho krvavý útok na jih Izraele ze 7. října.

Guterres: V Libanonu se rozpoutává peklo

„V Libanonu se rozpoutává peklo,“ varoval na začátku zasedání Rady bezpečnosti OSN António Guterres. Generální tajemník OSN vyzval k příměří, které by zaručilo dodávky pomoci do Libanonu. „Svět nemůže dopustit, aby se z Libanonu stalo další Pásmo Gazy,“ uvedl Guterres a poukázal na situaci na palestinském území, kde boje mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás způsobily velké ztráty na životech a výrazné zhoršení humanitární situace.

„Region je na pokraji naprosté katastrofy. Pokud se situace nevyřeší, tak svět bude čelit katastrofálním následkům,“ uvedl před zasedáním Rady bezpečnosti OSN šéf íránské diplomacie a ministr zahraničí Abbás Arakčí. Podle něj Izrael překročil svými rozsáhlými údery na Libanon z uplynulých dnů všechny meze. V případě izraelské ofenzivy by Írán podpořil „všemi prostředky“ Libanon.

Zástupce Izraele při OSN Danny Danon řekl před zveřejněním výzvy k příměří, že jeho země chce řešit bezpečnost u hranice s Libanonem diplomatickými prostředky. Na oficiální reakci izraelské vlády na výzvu k příměří se stále čeká. Dnes by do New Yorku měl přicestovat izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který v pátek vystoupí na Valném shromáždění OSN.

Izrael v posledních dnech velmi rozšířil rozsah svých úderů na Libanon, které podle místních úřadů stály od pondělí život více než 600 lidí. Izrael tvrdí, že útočí na libanonské hnutí Hizballáh, které od října opakovaně ostřeluje sever Izraele. Tam musela část obyvatel opustit své domovy.

„Pokud diplomacie nedokáže zajistit našim obyvatelům návrat domů, tak použijeme všechny další prostředky, které máme v souladu s mezinárodním právem k dispozici,“ uvedl Danon. Ve středu izraelská armáda uvedla, že bude pokračovat ve svých úderech. Kvůli možné pozemní operaci v Libanonu armáda povolala dodatečné zálohy.

V posledním týdnu se situace v Libanonu vyostřila po sérii explozí pagerů a vysílaček využívaných Hizballáhem a následném zintenzivnění izraelských úderů proti Hizballáhu na jihu Libanonu ale také v dalších částech země. Hizballáh a Libanon výbuchy komunikačních zařízení, při nichž zahynuly desítky lidí a tisíce dalších byly zraněny, přičetl Izraeli.

Ten se k nim oficiálně nepřihlásil, ale provádí tento týden v Libanonu nejintenzivnější údery od války s Hizballáhem v roce 2006. Terčem náletů, které se odehrávají hlavně na jihu Libanonu blízko hranice s Izraelem, ale také v okolí Bejrútu a na východě Libanonu, jsou podle izraelské armády objekty Hizballáhu.