Na letadlovce USA kvůli blokádě dochází jídlo, vojáci fotí poloprázdné tácy

Fotky chudého oběda pocházejí podle portálu USA Today z letadlové lodi Abraham Lincoln a výsadkové lodi Tripoli, které armáda na Blízký východ vyslala právě kvůli své válce s Íránem. Ta začala koncem února a kromě USA se do ní zapojil i Izrael. Írán v odvetě napadl americké základny v okolních zemích a jeho spojenec Hizballáh roztočil nové kolo konfliktu s Izraelem.
Mezi USA a Íránem nyní platí dvoutýdenní příměří, pro vojáky na lodích to však nic nemění. Vojenská poštovní služba pozastavila doručování od začátku dubna „kvůli uzavření vzdušného prostoru a dalším logistickým dopadům probíhajícího konfliktu“, říká armádní mluvčí Travis Shaw.
O to, že jeho dcera bude brzo trpět hladem, tak má strach například Dan F., otec vojačky na lodi Tripoli, která má v praxi zajišťovat americkou blokádu Hormuzského průlivu. Na jídelní tác, ze dvou třetin prázdný, žena dostala malou hromádku masa a suchou přeloženou tortillu.
Na Lincolnu na tom jsou zatím o něco lépe, k masové placce a porci „masného výrobku“ dostali i hromádku vařené mrkve. Dan a další příbuzní vojáků po zhlédnutí těchto a dalších fotek nicméně začali svým dětem balit vlastní jídlo, ale i ponožky, zubní pastu nebo křížovky. Ani jejich zásilky však nyní pošta nedoručí.
„Leží to u mě v obýváku a čeká. Poštu i balíky se vždy dařilo doručit. Nechápu, proč to teď nejde,“ popisuje pokladnice pobočky organizace Americká legie Dawn Penrodová. Ta podle svých slov strávila hodinu na poště, když se pokoušela poslat skautské sušenky a další sladkosti svému synovci nasazenému v Bahrajnu.
Vojačka také otci ve sporadických zprávách napsala, že se jim na palubě rozbil kávovar, že docházejí i hygienické prostředky a že na ni něco leze. Balík s vitamíny, kosmetikou a sladkostmi jí poslal před měsícem, stále však nedošel.
„Máme nejsilnější armádu na světě. Nemělo by se vám stávat, že vám dochází jídlo, a nemělo by se stávat, že na lodi nedostáváte poštu. Jedna věc, v níž jsme nad našimi protivníky měli převahu, bylo to, že jsme své lidi krmili,“ míní třiašedesátiletý Dan, který dříve sloužil u námořní pěchoty.
Balíky, které už se vydaly na cestu, čekají ve skladech na svou chvíli. Válka přerušila dodávky celkem na sedmadvacet armádních adres v zámoří, balíků už tak jsou tisíce.