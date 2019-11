Bloombergova kandidatura rozvrací demokraty. Ve výsledku pomůže především Trumpovi

WASHINGTON/PRAHA Je to až příliš povědomý příběh: miliardář se rozhodne, že završí svou úspěšnou kariéru pokusem získat ultimátní trofej, prezidentství Spojených států. Před třemi lety v něm hlavní roli hrál Donald Trump a i letos se zdá, že se tato „pohádka“ bude opakovat. Tentokrát ale bude v záři reflektorů jiný Newyorčan – Michael Bloomberg.

„Michael R. Bloomberg se aktivně připravuje, že se zapojí do prezidentských primárek,“ napsal minulý týden americký deník The New York Times. Sedmasedmdesátiletý miliardář skutečně před páteční uzávěrkou podal svou přihlášku v Alabamě a v úterý tak učinil i v Arkansasu. Není však zatím jasné, zda se do voleb skutečně zapojí. Podle vyjádření jeho mluvčího si prý jen chce nechat otevřená zadní vrátka.



Bloomberg, který byl v letech 2002 až 2013 tři volební období starostou New Yorku, je považován za umírněného demokrata a od konce své politické kariéry se zaměřuje na témata kontroly zbraní a ochrany životního prostředí. O kandidatuře na prezidenta hovořil již v roce 2016, ale nakonec se do boje proti Hillary Clintonové nepostavil.

Letos je prý ochotný do kampaně vložit desítky milionů dolarů a podle The New York Times „investuje cokoliv“, aby porazil Donalda Trumpa.

Ohrožuje Bidena i stranu

Jeho rozhodnutí kandidovat doslova zamávalo Demokratickou stranou. S využitím svého obrovského jmění, které se odhaduje na 52 miliard dolarů, s liberálním centristickým programem a s kontakty v politickém establishmentu bude podle newyorského listu vážným soupeřem bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který je zatím mezi demokratickými uchazeči o prezidentskou kandidaturu favoritem.

Podle analytiků je totiž miliardářovo rozhodnutí založené na přesvědčení, že Bidenova kampaň je odsouzen k zániku. „Rozhodně to nebudí dojem důvěry,“ napsal například na Twitter bývalý poradce prezidenta Obamy David Axelrod, podle kterého se Bloomberg rozhodl kandidovat ze tří důvodů.

„Jde o mix těchto tří věcí: vnímá nervozitu z toho, že by kandidátkou demokratů na prezidenta měla být Elizabeth Warrenová (senátorka s radikálně levicovým programem – pozn.red.), nervozitu z toho, že Biden vypadne a za třetí se obává, že strana prohraje volby a Trump bude opět prezidentem,“ uvedl Axelrod pro deník The Washington Post. A jeho slova potvrzuje i Bloombergův poradce Howard Wolfson.

„Mike věří, že Donald Trump představuje bezprecedentní hrozbu našemu národu a obává se, že současní kandidáti nemají dobrou pozici k tomu, aby jej porazili,“ řekl Wolfson médiím.

Obavy z miliardářské daně

Podle informací televize Fox News se ale Bloomberg rozhodl kandidovat až poté, co hovořil s miliardářem a majitelem společnosti Amazon Jeffem Bezosem. Fox tak naznačuje, že se bývalý starosta New Yorku chce stát prezidentem proto, aby nedošlo k vysokému zdanění miliardářů, které plánují Warrenová i senátor Bernie Sanders.

Warrenová totiž plánuje milionářskou a miliardářskou daň. Zjednodušeně: pokud váš majetek přesáhne hodnotu 50 milionů dolarů (1,15 miliardy korun), zaplatíte z každého dolaru přes tuto hranici 2 centy. U lidí, kteří mají přes miliardu dolarů, to pak budou 3 centy.

Senátorka Elizabeth Warrenová.

Podle tohoto plánu by například Bloomberg zaplatil ze svých 52 miliard dolarů každý rok daň přesahující 3 miliardy.

Analytici ale upozorňují, že by Bloombergova kandidatura mohla Warrenové paradoxně spíše pomoci. „Bloomberg může sebrat hlasy umírněným centristům jako jsou Biden a (Pete) Buttigieg ve prospěch Sanderse a Warrenové,“ sdělil deníku The Guardian Timothy Hegle z Iowské univerzity. Jeho snaha stát se prezidentem tedy umožní to, čeho se obává – Trumpovi se postaví levicový a ne umírněný kandidát.

Primárně tak ublíží Demokratické straně. Warrenová ani Sanders totiž v průzkumech nemají dost podpory, aby Trumpa porazili a dá se tak očekávat, že pokud se postaví prezidentovi právě oni, Trump mandát obhájí.

K miliardářově kandidatuře se již vyjádřil i sám prezident Donald Trump. Podle něj „malý Michael neuspěje.“

Novináři Bloombergu v úzkých

A zatímco se miliardář připravuje na boj proti dalšímu miliardáři, reportéři a editoři agentury Bloomberg zažívají potíže s tím, jak o kandidatuře majitele společnosti informovat. Mluvčí společnosti s celosvětovým dopadem, která zaměstnává zhruba 2700 novinářů a analytiků, zatím odmítl jakkoliv komentovat pokrytí této události.

Server Politico připomíná, že zaměstnanci Bloombergu měli podobné problémy i v roce 2016, kdy se poprvé spekulovalo o tom, že by bývalý starosta New Yorku kandidoval na prezidenta USA. Obzvláště když agentura obecně příliš nepíše o muži, který ji vlastní.

„Dokud hraje tuto hru Hamlet na Hudsonu – kandidovat, či nekandidovat – bude tím mučit novináře,“ uvedla pro Politico profesorka žurnalistiky Kathy Kielyová, která v minulosti působila v agentuře Bloomberg a opustila ji v roce 2016 kvůli frustraci z Bloomberových politických ambicí. „Právě v tuto chvíli musíte začít pracovat na zdrojích, získávat informace o kampani i o tom, jak ji budete jako médium pokrývat. Zatím ani neví, co pokrývat smějí,“ dodala.