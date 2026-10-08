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Další oběť sucha. Hladina Bodamského jezera klesla, lodě po něm přestaly plout

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  21:46aktualizováno  21:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Markus Bernet CC-BY-SACreative Commons

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Hladina Bodamského jezera, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, klesla natolik, že se na některých místech musela zastavit lodní doprava. V Kostnici je hladina na 2,48 metru, což je více než metr pod dlouholetou střední hodnotou, informovala ve čtvrtek veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR).

Ta také uvedla, že v Lindau už kvůli suchu není možné odečítat hodnoty z vodočtu, které se tak jen odhadují.

Zemský institut pro životní prostředí v Bádensku-Württembersku (LUBW) uvedl, že nízký stav vody v jezeře má několik příčin. Kvůli zimě chudé na sníh přiteklo do jezera z Alp málo vody z tajícího sněhu, hladině nepomohly ani nízké dešťové srážky a vysoký odpar během suchého a horkého léta.

Stanice BR uvedla, že hladina je nyní nižší než v únoru, kdy v jezeře bývá z přirozených důvodů nejméně vody. Současné sucho je na jezeře velmi dobře viditelné, neboť voda v některých částech jezera ustoupila o desítky metrů od pobřeží. Ostrůvek Hoy u Lindau je nyní spojen s pevninou a lze k němu dojít po vyschlém písečném dnu.

Z vody na některých místech jezera vystupují písčiny. Majitelé vytahují své lodě na břeh, aby neuvízly na dně. Na lodní lince mezi Lindau a Kostnicí není možné brát na palubu vozíčkáře a kola.

Meteorologové na nadcházející dny slibují déšť, což by mohlo hladinu jezera zvýšit. Podle odborníků to ale bude mít jen dočasný přínos a do jara hladina dále klesne.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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