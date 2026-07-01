Vodní smršť se vytvořila kolem poledne nad Bodamským jezerem u jihoněmeckého Friedrichshafenu v Bádensku-Württembersku. Viditelná byla přibližně 15 minut, během nichž se přesouvala podél pobřeží směrem k bavorskému Lindau, uvedl meteorolog Kai-Uwe Nerding z Německé meteorologické služby (DWD).
Nerding neupřesnil průměr ani výšku víru. Odhadnout podle něj nelze ani přesnou rychlost větru, která se mohla pohybovat mezi 100 a 150 kilometry za hodinu.
Protože vír zůstal nad vodní hladinou, na pevnině nezpůsobil žádné škody. Potíže nehlásily ani posádky lodí na jezeře, uvedla vodní policie.
Německo ve středu zasáhly silné bouřky. Mnichovské letiště kvůli varování meteorologů zhruba na půl hodiny přerušilo odbavování cestujících. Podle bavorské stanice BR bylo zrušeno přibližně 100 z plánovaných 900 letů. Mezi odřeknutými spoji byl podle webů mnichovského a pražského letiště také jeden pár letů mezi bavorskou a českou metropolí.
Vážná situace panovala také v bavorském Pomohaní, kde záchranáři a hasiči zasahovali zhruba ve 300 případech, převážně kvůli zatopeným sklepům a popadaným stromům či větvím. Nejvíce výjezdů, více než 60, zaznamenali hasiči ve městě Stockstadt nad Mohanem. Podle stanice BR si bouřky v této oblasti nevyžádaly žádná zranění.
Bouřky postihly také Rakousko, kde padající větev v úterý večer zasáhla dvojici jezdců na čtyřkolce. Šestadvacetiletý řidič zahynul, spolujezdkyně přežila.
Ve švýcarském kantonu Valais zasypal sesuv bahna a kamení silnici mezi vesnicemi Le Bouveret a Les Evouettes na východním konci Ženevského jezera. Podle policie neutrpěl nikdo zranění, a to zřejmě díky tomu, že se událost stala krátce po půlnoci v noci na středu. Silnice je přitom během dne velmi vytížená, neboť ji využívají Francouzi, kteří do Švýcarska dojíždějí za prací. Úřady odhadly, že objem sutě, která silnici zasypala, činí až 1500 metrů krychlových.