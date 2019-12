Bodový důchodový systém bude spravedlivý, slibuje francouzský premiér Philippe

PAŘÍŽ Transformace důchodového systému ve Francii vymaže nejrůznější výjimky, nová pravidla však budou spravedlivá. Prohlásil to ve středu francouzský premiér Édouard Philippe, který prezentoval podrobnosti reformy. Zákonnou hranicí pro odchod do penze zůstane věk 62 let a vláda bude lidem pracujícím za minimální mzdu garantovat čistý důchod minimálně 1000 eur (25 500 Kč) měsíčně.

Chystané změny vyvolaly rozsáhlou stávku pracovníků státní sféry, která ve středu pokračuje už sedmým dnem. Předseda vlády ujišťoval, že rozumí obavám protestujících, vláda ale podle něj koná v zájmu sociální spravedlnosti. Nejde jí podle něj o „drobné úspory“, ale o nápravu nespravedlností v současných pravidlech. Uvedl, že vláda o reformě poslední dva roky jedná s odbory a s občany a že teď „nastal čas vybudovat univerzální důchodový systém“. Francouzská doprava je ochromena. ‚Naslouchejte hněvu lidí‘, vzkazují vládě stávkující železničáři „Univerzální systém umožní lépe ochránit nejzranitelnější Francouze. Budeme garantovat minimální čistou penzi 1000 eur měsíčně při dokončené kariéře na minimální mzdě,“ pokračoval Philippe. Promlouval přitom před členy státního poradního sboru CESE (Conseil économique, social et environnemental), v němž jsou zastoupeni francouzští zaměstnavatelé, odbory a další sdružení. „Zavedení univerzálního systému zahrnuje potlačení speciálních režimů,“ citoval předsedu vlády deník Le Figaro. Francouzský důchodový systém totiž nyní sestává ze 42 různých režimů s výhodami pro občany v určitých profesích. Například železničáři mohou teď odcházet do důchodu o deset let dříve než většina ostatních pracujících. Francii opět ochromila stávka, nejezdily vlaky a silnice blokovaly kamiony. V řadě měst se manifestovalo Právě zaměstnanci státních drah SNCF stojí v čele už týden trvající stávky, která působí zejména v Paříži značné komplikace v dopravě a která už ovlivnila také tržby hotelů či restaurací. Ve středu znovu nepracuje přes 70 procent vlakvedoucích a SNCF oproti běžnému režimu vypravila jen čtvrtinu rychlovlaků TGV a 30 procent vlaků na lokálních linkách TER. Chaos ráno opět zavládl v některých stanicích pařížského metra. Deset z jeho 16 linek je zcela uzavřených, další čtyři fungují v omezeném režimu. Ke stávce se připojili i někteří policisté, jejichž odboroví zástupci svolali manifestaci před pařížským sídlem CESE. Podle přítomných reportérů dorazily stovky lidí.