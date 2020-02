Cameronův bodyguard nechal na toaletě letadla pistoli i expremiérův pas. Zbraň vyděsila pasažéra

LONDÝN/PRAHA Osobní ochránce bývalého britského premiéra Davida Camerona zapomněl u umyvadla na toaletě letadla před startem z New Yorku pas svého chráněnce i nabitou zbraň. Byl proto dočasně zbaven funkce.

„Kapitán letadla potvrdil, že na palubě byla nalezena zbraň, což všechny vyděsilo,“ uvedl pro deník The Guardian jeden z pasažérů pondělního spoje z New Yorku do Londýna. Pistoli zapomněl na toaletě bodyguard Davida Camerona. Od té chvíle byl podle informací ze Scotland Yardu dočasně zbaven funkce.



Společně s pistolí typu 9mm Glock 17 nechal osobní ochránce expremiéra v kabince také svůj a Cameronův pas. Všechny tři předměty nalezl jeden z pasažérů a předal je palubnímu personálu, který je následně předal letištní ochrance. Glock tak zůstal v New Yorku.

Britský premiér David Cameron.

„Byl kolem toho opravdu rozruch,“ řekl pro britský bulvární deník The Sun nejmenovaný třiatřicetiletý podnikatel. „Muž vedle mě řekl, že našel zbraň na toaletě a nikdo mu to nechtěl věřit. Kapitán se pokoušel všechny uklidnit a vysvětloval, že ochranka může mít na palubě letadla ruční zbraně a že ji má už bodyguard u sebe,“ pokračoval pasažér.

Pravidla britských aerolinek skutečně umožňují policistům a ochrance pronést zbraně na palubu za zvláštních okolností, jako je třeba let bývalého premiéra. Problém byl ale jinde.

„Ten bodyguard ale tu zbraň u sebe neměl, jak tvrdil kapitán. A ten muž, co seděl vedle mě říkal, že je mu nepříjemné, aby byly na palubě letadla zbraně. Kapitán pak odešel a po několika minutách se vrátil a oznámil, že zbraň z letadla vynesli,“ vysvětlil události nejmenovaný podnikatel pro The Sun.

Bulvární deník také citoval dalšího cestujícího: „Čekali jsme na odlet a najednou jeden muž začal ukazovat snímek na telefonu, na němž byla zbraň a dva pasy. Jeden byl Davida Camerona a on říkal, že to nalezl na toaletě. Prostě tam ležely vedle umyvadla. Ten muž byl zděšen tím, co nalezl.“

„Zmiňovaný policista byl již odstraněn ze služby,“ uvedl pro deník The Guardian Scotland Yard. „Celou záležitost bereme velice vážně a bylo zahájeno interní vyšetřování.“