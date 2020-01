Boj o Bílý dům se točí i kolem pohlaví. Útoky Warrenové a Sanderse přitvrdily

WASHINGTON/PRAHA Na konflikt mezi demokratickými kandidáty na prezidenta USA Berniem Sandersem a Elizabeth Warrenovou americká média čekala. Přesto nikdo nepředpokládal, že se boj o Bílý dům bude točit kolem pohlaví kandidátů.

V prosinci roku 2018 se u soukromé večeře potkali Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová. Oba senátoři se tehdy připravovali na vstup do klání o Bílý dům a v průběhu večera se dostali do hádky. Sedmasedmdesátiletý Sanders totiž tehdy údajně řekl, že žena nemá na to, aby vyhrála americké prezidentské volby. Alespoň to tvrdí sedmdesátiletá senátorka Warrenová.

Zpráva o více než rok starém rozhovoru zaplavila americká média v úterý dopoledne, tedy jen pár hodin předtím, než se oba senátoři potkali na pódiu při televizní debatě demokratických kandidátů na prezidenta. Před televizními kamerami ani jeden nebyl příliš sdílný, co se detailů onoho večera týče. Sanders vše popřel. „Neřekl jsem to. Je to nesmysl. Na YouTube jsou videa stará třicet let, na kterých mluvím o tom, že by se žena mohla stát prezidentkou,“ uvedl senátor za stát Vermont. Warrenová po celý svůj prostor na jevišti naopak tvrdila, že žena může v boji o Bílý dům porazit Donalda Trumpa a být lepší hlavou státu.

Přátelé a protivníci

„Bernie je můj přítel a já tu nejsem, abych s ním bojovala,“ řekla Warrenová. „Je ale nutné se podívat na fakta. Ti, kteří na tomto pódiu vyhráli všechny volby, jichž se účastnili, nejsou muži, ale ženy. Jsem to já a Amy (Klobucharová).“

Odborníci však tento střet čekali již dlouho. Přestože mají Warrenová i Sanders podobné volební programy i priority, zatím na sebe během debat neútočili. Nebylo tak překvapivé, že na střet došlo těsně před nadcházejícími primárkami (proces výběru demokratického kandidáta) v Iowě a New Hampshiru. Celá událost se dá vnímat i jako odplata Warrenové. Sandersovi dobrovolníci mají totiž podle serveru Politico v osnovách na přesvědčování voličů zapsané, ať říkají, že „Warrenová je kandidátkou bohaté a vzdělané elity“ a vzbudí tím dojem, že senátorka nemá podporu obyčejných lidí.

Senator Bernie Sanders.

Navzdory tomu, že se senátorka snažila působit během poslední volební debaty před primárkami nad věcí, odmítla po skončení debaty podat Sandersovi ruku a při odchodu z jeviště se zdálo, že spolu kolegové z amerického senátu vedou vášnivou diskusi.

Televizní přenos z debaty jinak probíhal v poklidném duchu. Diskuse se nejvíce točila okolo bezpečnostní politiky, otázek zahraničního obchodu či zdravotnictví. Značnou kritiku (jako již tradičně) schytal prezident Donald Trump, kterého Sanders nazval „nejnebezpečnějším prezidentem v dějinách“. Současný šéf Bílého domu má však v této době jiné starosti, než jsou výroky demokratických protivníků.

Odvolání Trumpa pokročilo

Ve středu odpoledne totiž šéfka Sněmovny reprezentantů povolila další krok v rámci procesu odvolání prezidenta. Poslanci v hlasování vybrali tzv. manažery, tedy členy sněmovny, kteří přednesou obžalobu Trumpa v Senátu, kde se o budoucnosti prezidenta rozhodne. Ze senátorů se stane porota jako při soudním procesu. Již teď je však zřejmé, že Senát ovládaný republikány smete žalobu ze stolu.

Celý impeachment (proces obžaloby) začal kvůli telefonátu prezidenta Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Americká hlava státu v něm žádala, aby se Ukrajinci podívali na aktivity společnosti Burisma, které předsedal syn Trumpova protivníka Joea Bidena. Prezident je obžalován ze zneužití pravomocí a obstrukcí Kongresu .