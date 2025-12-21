Boje mezi Thajskem a Kambodžou už vyhnaly z domovů půl milionu Kambodžanů.

„Více než půl milionu Kambodžanů, včetně žen a dětí, podstupuje vážné obtíže, když byli nuceni opustit své domovy a školy, aby unikli před dělostřeleckou palbou, raketami a vzdušným bombardováním prováděným thajskými (letouny) F-16,“ uvedl kambodžský úřad podle AFP.
Boje mezi oběma zeměmi se po několikaměsíčních mírových snahách opět naplno rozhořely 12 prosince; od té doby zemřelo podle oficiálních údajů obou stran 41 lidí, z toho 22 na thajské a 19 na kambodžské straně, napsala dnes agentura. O rychlé urovnání konfliktu se neúspěšně pokoušel americký prezident Donald Trump, v posledních dnech se do věci vložila i Čína.
V polovině prosince vzplály nové boje
Obě země se dlouhodobě přou o sporné pohraniční území. Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky.
Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.
Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a kolem 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách.
Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku. Po vzájemných obviňováních z porušování příměří vzplály v polovině prosince nové boje.
|
8. prosince 2025