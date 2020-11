Boje o Karabach pokračují, Putin tvrdí, že dělá vše možné pro jejich ukončení

Jerevan/Baku/Moskva Správní středisko Náhorního Karabachu Stěpanakert se ve středu opět stalo terčem ázerbájdžánského ostřelování. Zasažena byla mimo jiné i místní porodnice, uvedla agentura Interfax s odvoláním na úřady neuznávané karabašské republiky, ovládané arménskými separatisty. Ruský prezident Vladimir Putin mezitím ujistil, že dělá vše možné, aby boje ustaly.

„Stěpanakert právě zasáhly rakety. Jeden člověk utrpěl zranění. Kromě toho byly zasaženy obytné čtvrti palbou z minometů. Ve městě je množství trosek,“ uvedli místní záchranáři.



Zasažení porodnice, o kterém úřady informovaly v noci na středu, si vyžádalo dva zraněné. Mluvčí arménské diplomacie označila ostřelování civilních cílů, jako je porodnice, za „státní terorismus“. Ázerbájdžán podle Jerevanu navíc používá kazetovou munici, která je ve většině zemí světa zakázaná. Existují však důkazy, že ji v bojích o Náhorní Karabach používají obě strany.

Od začátku nynějších bojů, které propukly na konci září, přišla o život v Karabachu padesátka civilistů, trojnásobek byl zraněn. Ázerbájdžán oznámil smrt 91 civilistů při arménském ostřelování pohraničních měst.

Ostřelování civilních cílů by mohlo být považováno za válečný zločin, upozornila v pondělí vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová. Arménii a Ázerbájdžán vyzvala, aby zastavily vzájemné útoky na obydlená území, školy či nemocnice.

„Rusko dělá vše, aby konflikt na jižním Kavkaze skončil, a to co nejdříve, aby se uchránily životy lidí, kteří stojí proti sobě a bohužel dosud vidí jeden druhého v mířidlech zbraní. Ty používají proti sobě kvůli cílům, kterých by podle nás bylo možné dosáhnout vyjednáváním,“ řekl Putin při setkání se zástupci církví. „Jsme v kontaktu jak s Arménií, tak s Ázerbájdžánem. Doufám, že se nám podaří dosáhnout výsledku na základě, který by uspokojoval všechny lidi v regionu. Dosáhnout toho lze mírovými prostředky,“ zdůraznil podle listu Vedomosti.

Spor o Náhorní Karabach - enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem - trvá už desítky let. Ozbrojený konflikt vypukl v roce 1988 ještě za éry Sovětského svazu. Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu v krvavé válce, která si vyžádala na 30 000 mrtvých a statisíce uprchlíků. Nyní se Karabach a přilehlé území nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie. Ázerbájdžán považuje toto území za okupované.

Baku, které se těší podpoře Turecka, podmiňuje zastavení bojů stažením arménských sil z tohoto území. Moskva, která mezitím potvrdila, že by pomohla Arménii v případě přenesení bojů na její území, dříve nadhodila možnost, že by se Arménie stáhla ze sedmi okresů Ázerbájdžánu.