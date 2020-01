Před odletem vyděšeně volala manželovi, že se bojí. Příběhy pasažérů ze zříceného boeingu v Íránu

TEHERÁN/KYJEV Okamžik před osudným odletem volala Kanaďanka svému muži, že se bojí. Chtěla, aby ji ujistil, že bude vše v pořádku. Mezi cestujícími v letadle, které se zřítilo nedaleko Teheránu, byla také například čtyřčlenná rodina. Rodiče se dvěma dcerami se vraceli domů z Íránu, kde si řekli své ‚ano‘. Středeční havárie si vyžádala 176 obětí. Další dva cestující se sice k letu PS752 do Kyjeva zaregistrovali, ale na palubu letadla nakonec nenastoupili.

U Teheránu se zřítil ukrajinský boeing se 176 lidmi, všichni zahynuli. Nejvíc pasažérů bylo z Íránu a Kanady

Kanaďanka Sheyda Shadkhoo si vzala tři týdny dovolené ze své práce v Torontu a jela navštívit matku a sestru do Teheránu. Když se měla vracet zpět, ve středu brzy ráno, asi 20 minut před odletem, vyděšeně volala svému manželovi Hassanovi Shadkhoo. Podle něj se strachovala kvůli napětí mezi Teheránem a USA kvůli zabití šéfa íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Údajně se chtěla ujistit, že nebude válka. „Řekl jsem jí, ať se uklidní, že se nic nestane,“ říká. A tak se rozloučili, když ji personál vyzval k vypnutí telefonu. Vyprávěl Shadkhoo pro CNN.com.



V letadle cestovalo 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců (2 cestující a 9 členů posádky), 10 Švédů, 4 Afgánci, 3 Němci a 3 Britové. Většina Kanaďanů byla íránského původu.



Upřímnou soustrast pozůstalým ve středu odpoledne vyjádřil i kanadský premiér Justin Trudeau. A zmínil, že do Toronta dorazil navazující let z Kyjeva. Spoustu cestujících v něm ale chybělo. „Všichni měli celý život před sebou,“ řekl.

Prime Minister Justin Trudeau speaks in Ottawa following the fatal plane crash outside of Tehran, Iran, that claimed the lives of 176 people, including 63 Canadians. pic.twitter.com/uMTdY11jDO — CanadianPM (@CanadianPM) January 9, 2020

Mezi oběťmi jsou i kanadští novomanželé Pedram Mousavi a Mojgan Daneshmand (oba profesoři na univerzitě Alberty), kteří se společně se dvěma dcerami (14letou Dariou devítiletou Dorinou) vraceli domů. Cestu ale nedokončili.

دوتا از استادای ایرانی شناخته شده دانشگاه آلبرتا به همراه فرزنداشون هم انگار در لیست کشته شده های هواپیما هستن. چقدر غم انگیز

پدرام موسوی

مژگان دانشمند pic.twitter.com/Quy6UIsXp6 — زاغی جون (@zaghtweet1) January 8, 2020

Dalších 24 Kanaďanů íránského původu se podle prezidenta městského spolku Íránského dědictví Rezy Akbariho vracelo do Edmontonu. „Je to šok, některé z těchto lidí znám osobně, měl jsem šanci setkat se nimi na různých večírcích a shromážděních, jsem v šoku. Můžu s jistotou říci, že každý Íránec z Edmontonu znal někoho z nich. Je to zdrcující,“ říká Akbari.

Při tragédii zahynul i mladý student Mehdi Eshaghian, který se do Kanady kvůli studiím přestěhoval v roce 2018. Uvádí to server cnn.com. „Jsme všichni nešťastní. Od rána jsem plakal. Za týden by mu bylo 25. Byl laskavý, skromný a dobrosrdečný,“ říká jeho spolužák a přítel Ali Mazaheri. „V Kanadě byl šťastný,“ dodal.

Otázky a odpovědi: Záhada pádu ukrajinského boeingu, jeden z motorů se údajně přehřál

Mezi mrtvými je i minimálně 12 bývalých studentů íránské Sharif University, která to uvádí na svém Twitteru. Jejich identita ale ještě nebyla potvrzena.

,Posádka je v tom nevinně´

Ukrajinské aerolinky již zveřejnily jména zesnulých členů posádky. Šlo o 3 piloty a 6 palubních průvodčích. Kapitán Volodymyr Gaponenko podle dopravce strávil za berany Boeingu 737 téměř 12 tisíc hodin.

V hale kyjevského letiště členům posádky tragického letu vzdává hold jejich rodina, přátelé i známí. Video sdílela facebooková stránka sdružující letecký personál. „Jsme s vámi,“ komentuje příspěvek její admin s označením „Spojeni křídly.“

Dopravce rodinám cestujících a posádky vyjádřil „hlubokou soustrast“.

Letadlo havarovalo krátce po startu z letiště v íránské metropoli Teheránu. Mířilo do Kyjeva. Po třech minutách letu se ale zřítilo v plamenech do polí. Havárii nepřežil nikdo z lidí na palubě. Pravděpodobně se tak jedná o 6. nejtragičtější leteckou nehodu v posledních deseti letech.