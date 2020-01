‚Bojujte s rakovinou antisemitismu.‘ Putin, Macron i Babiš se účastnili fóra o holocaustu

JERUZALÉM (od zvláštního zpravodaje LN) V Památníku obětí a hrdinů holokaustu Jad Vašem v Jerusalemě se sešla vzácná společnost mocných z celého světa. Ruský prezident Putin, americký viceprezident Pence, francouzský prezident Macron, britský následník trůnu princ Charles, španělský král Filip VI a další prezidenti, králové a premiéři. Představitelé celkem 46 zemí se zúčastnili Pátého světového fóra o holocaustu pod heslem „Vzpomínáme na holocaust: Bojujeme proti antisemitismu“.

Akce měla připomenout oběti šoa 75 let po osvobození nacistického koncentračního tábora v Osvětimi a zároveň varovat před vzestupem antisemitismu ve světě, a zvláště v západní Evropě. Českou republiku zastupoval premiér Andrej Babiš.

Hlavní cíl fóra shrnul ještě před jeho začátkem v projevu na večeři pořádané izraelským prezidentem pražský rodák a přední historik Jehuda Bauer (93): „Antisemitismus je rakovinou, která ničí vaše země a vaše společnosti. Proto s ním musíte bojovat, nikoli kvůli židům, ale abyste chránili vlastní země,“ řekl přítomným státníkům.

Putin ve středu pozornosti

Na samotné akci poutal největší pozornost ruský prezident Putin. Už předem právě kvůli jeho účasti se akci rozhodl bojkotovat polský prezident Duda. Polsko a Rusko totiž vedou v posledních měsících ostrý spor o roli obou zemí během druhé světové války. Zatímco Poláci připomínají smlouvu Molotov-Ribbentrop mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem, Rusové obviňují Poláky z antisemitismu.

Putin byl v centru pozornosti i včera. Poté, co přiletěl do země ze všech státníků jako poslední, zamířil nejdříve na odhalení osm a půl metru vysokého pomníku připomínajícího blokádu Leningradu. Kvůli tomu se pak zahájení Světového fóra dostalo do skluzu.

S projevy kromě hostitelů izraelského prezidenta Rivlina a premiéra Netanjahua vystoupili zástupci čtyř velmocí, které se zasloužily o porážku nacistického Německa: Ruska, USA, Británie a Francie. Promluvil také prezident Německa Walter Steinmeier.

Putin zdůraznil roli Rudé armády v porážce nacismu a skutečnost, že téměř čtyřicet procent ze zavražděných židů byli sovětskými občany. „Zaplatili jsme strašnou cenu. Museli jsme objevovat 25 milionů lidí. Toto byla cena za vítězství,“ řekl Putin. Nijak se však nezmínil o Polsku, jak se politici ve Varšavě obávali.

Podle očekávání ve svém vystoupení věnoval americký viceprezident Pence mimo jiné speciální místo kritice Iránu jako zemi, která upírá právo Izraele na existenci. Se zájmem se očekával i projev Emanuela Macrona kvůli útokům na židy v jeho zemi. „Antisemitismus je jed pro společnost, ve které se objevuje. Věřím, že vzdělání a historická paměť jsou protijedem,“ řekl Macron.

Za přeživší vystoupil bývalý vrchní izraelský rabín Israel Meir Lau. Ten patřil do skupiny židovských dětí, které v Buchenwaldu na konci války zachránil Čech Antonín Kalina. Ten za to to dostal titul „spravedlivý mezi národy“.

Předchozí fórum bylo v Praze

Předchozí IV. Světové fórum o holokaustu se konalo v roce 2015 na Pražském hradě pod záštitou prezidenta Miloše Zemana. Iniciátorem obří akce tehdy i nyní je prezident Evropského židovského kongresu ruský miliardář Vjačeslav Moše Kantor, který se netají svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ve svém projevu v Jeruzalemě nezapomněl pochválit dnešní Rusko za to, že antisemitismus „prakticky vykořenilo“.

Kantorova organizace si klade za cíl přesvědčit evropské státy, aby přijaly speciální legislativu namířenou proti projevům antisemitismu, jež jsou v posledních letech na vzestupu jak v podobě násilných trestných činů, tak formou verbálních útoků na internetu.

Babiš se setkal s přeživšími

Premiér Andrej Babiš se ještě před začátkem fóra setkal se třemi českými krajankami, které přežily holokaust. „Přeživších holokaustu je stále méně. Je proto velmi důležité si neustále připomínat jejich příběhy. Setkání se třemi dámami, které se narodily u nás, bylo velmi dojemné,“ řekl Babiš.

Babiš ve středu absolvoval schůzku s prezidentem Izraele Reuvenem Rivlinem v jeho rezidenci. „Naše země mají zcela nadstandardní vztahy,“ řekl Babiš poté. Vyjádřil politování, že se kvůli vleklé politické krizi v Izraeli nemohlo uskutečnit společné zasedání obou vlád. Český premiér se sešel i s Yosim Shneckem, vedoucím oddělení kybernetického podnikání a obchodního rozvoje v Israel Electric Corporation, jež je hlavním výrobcem a dodavatelem elektřiny v Izraeli. Domluvil se s ním na spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Dobré česko-izraelské vztahy potvrdila loni v listopadu Poslanecká sněmovna usnesením, které odsuzuje antisemitismus a odmítá zpochybňování práva Izraele na existenci a obranu. V dokumentu se sněmovna také postavila proti výzvám k bojkotu Izraele.