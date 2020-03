Bolelo mě celé tělo, nyní mám už jen občasný kašel, říká Češka žijící v Madridu, která prodělala koroanvirus

Madrid/Praha Atmosféra v Madridu kvůli koronavirové pandemii je mnohem dramatičtější, než byla před dvěma týdny, a nikdo neví, kdy šíření nákazy dosáhne vrcholu, řekla v neděli třicetiletá Češka žijící v Madridu. I ona sama nemoc COVID-19 prodělala, ale testy jí nedělali, protože neměla těžké symptomy. Kvůli nedostatku testů jsou ve Španělsku na koronavirus testovány jen vážné případy a zdravotníci.

„Když to tu propuklo, odehrávala se konverzace s přáteli a kolegy zhruba ve stylu: víš, kdo to má? Teď už je to tragičtější a spíš o tom, kdo leží na jipce (jednotce intenzivní péče) a kdo kde umřel,“ popsala v neděli Pavla z Madridu dramatickou situaci ve Španělsku, kde k neděli zaznamenali už skoro 79 000 případů nákazy. Na 6500 z nich zemřelo a téměř 15 000 pacientů se uzdravilo.



Skutečná čísla nakažených jsou ale stejně jako v jiných zemích vyšší, ne všem lidem s příznaky totiž dělají zdravotníci testy. „Minulý týden chtěla vláda koupit rychlotesty z Číny, ale zjistilo se, že nejsou homologované, takže pravidla zůstala stejná: testují se jen těžké případy a lidé pracující ve zdravotnictví,“ uvedla Pavla.

Ani jí testy kvůli jejich nedostatku nedělali, podle příznaků jí však její obvodní lékař řekl, že s velkou pravděpodobností nákazu prodělala. „Volala jsem kolegovi z práce, jehož manželka a dcera to mají určitě, a on mi potvrdil, že mám stejné příznaky,“ řekla Češka. Doplnila, že u ní v práci začalo mít stejné příznaky ve stejnou dobu více kolegů.

Bolest celého těla a hrozný kašel, popisuje nemoc

„Bolelo nás v krku tak tři dny a čtvrtý den to propuklo, horečky, bolest celého těla a hrozný kašel,“ popsala začátek nemoci Pavla. Dodala, že na rozdíl od chřipkových příznaků měla kolísavou teplotu. „Horečka mi neustále kolísala, 15 minut jsem měla 37,3 (stupně Celsia), další čtvrthodinu 38,1 a pak zas 37,5,“ uvedla.

I ve Španělsku fungují speciální nouzové linky, kam se dá v těchto dnech volat, aby lidé nepřetěžovali univerzální nouzovou linku 112. „Když jsem měla 38,5, tak jsem volala na linku pro koronavirus. Tam se mnou vyplnili dotazník, zeptali se na všechny symptomy, jakou jsem měla nejvyšší horečku a jaký lék jsem si vzala,“ popsala Pavla. „Jediné, co mi z léků doporučili, byl paralen, nic jiného si netroufnou,“ řekla k nemoci, na niž zatím není lék, ač některé přípravky jsou klinicky testovány.

Na speciální lince Pavlu upozornili, že pokud by jí teplota vystoupala nad 39 stupňů a ani po paralenu neklesla, případně ji hodně bolelo na prsou či zádech a špatně se jí dýchalo, má okamžitě zavolat linku 112.

„Zařadili mne do kategorie lehký případ, takže mě netestovali, každý den mi ale volali, aby zjistili, jak mi je, jestli se mi nezhoršily příznaky,“ řekla Pavla. „Hned v pondělí mi volal můj obvodní lékař a znovu se mnou prošel všechny příznaky. A jelikož mi paralen horečku snižoval a neměla jsem problémy s dýcháním, nechali mě pouze v domácí karanténě,“ dodala. V domací karanténě s ní zůstal i její přítel.

„Teď už je to lepší, mám jen občasný kašel,“ řekla Pavla. „V pondělí mi končí nemocenská a budu pracovat z domova, protože začnou platit zpřísněná opatření,“ dodala předtím, než se do telefonu rozkašlala.

Zpřísnění kroků po vzoru itálie

Španělská vláda zavedla v zemi nouzový stav v polovině března na dva týdny a tento týden ho o další dva týdny prodloužila. Vycházení omezené na nejnutnější případy, jako nákup potravin, léků či cestu k lékaři či do práce, tak bude platit nejméně do Velikonoc. O tomto víkendu vláda oznámila zpřísnění kroků po vzoru Itálie. Od pondělí do Velikonoc nařídila zastavit práci v provozech, které nejsou nezbytně nutné pro chod země. Výjimku tak mají zdravotnictví, zásobování potravinami, bezpečnostní složky, média či veřejná doprava.

Následující dva týdny mají podle vlády zaměstnavatelé lidem volno zaplatit jako dovolenou. Předchozí dva týdny totiž některé podniky, které musely kvůli vládnímu dekretu zavřít, například restaurace či některé obchody a služby, své zaměstnance propustili. „V pátek ale vláda nařídila, že se to nesmí, takže od pátku je propouštění kvůli koronaviru nezákonné,“ řekla Pavla, jejíž firma přijala systém práce z domova už několik dní před vyhlášením nouzového stavu.

„Noviny teď moc nečtu a televizi raději už příliš nesleduji,“ uvedla ke stále vysokým číslům nových případů nákazy i obětí. „Zatím se nedá říct, kdy tady epidemie dostoupí vrcholu. Vrchol ohadovali na první týden v dubnu, ale nikdo neví,“ dodala Pavla žijící v regionu, kde je situace ze Španělska nejhorší.

V neděli nicméně deník La Vanguardia napsal, že v sedmi ze 17 autonomních regionů Španělska, včetně madridského a regionu Katalánsko který je druhý nejpostiženější v zemi, registrují od středy menší denní nárůst nových případů nákazy. Také na celonárodní úrovni jsou počty nových případů za den od středy procentuálně nižší, podle deníku La Vanguardia se ale zatím z tak málo dní nedají dělat závěry.