Dvě desetiletí vlády levice v Bolívii končí. Ve volbě prezidenta zvítězil centrista Paz

V prezidentské volby v Bolívii zvítězil křesťanskodemokratický senátor Rodrigo Paz. Po sečtení 97 procent okrsků z nedělních voleb získal téměř 55 procent hlasů, zatímco bývalý konzervativní prezident Jorge Quiroga Ramírez obdržel 45 procent. Podle bolivijských médií o tom informoval nejvyšší volební tribunál s tím, že Pazovo vítězství je již nezvratné.
Bolivijský prezidentský kandidát, senátor Rodrigo Paz z Křesťanskodemokratické...

Bolivijský prezidentský kandidát, senátor Rodrigo Paz z Křesťanskodemokratické strany (PDC), doprovázený svou manželkou Marií Elenou Urquidi, reaguje na předběžné oficiální výsledky, které ukazují, že vede v nedělních prezidentských volbách. (17. srpna 2025) | foto: ČTK

Prezidentský kandidát Jorge „Tuto“ Quiroga přichází do svého volebního štábu po...
Příznivci prezidentského kandidáta Rodriga Paze oslavují předběžné výsledky,...
Příznivci prezidentského kandidáta Rodriga Paze oslavují předběžné výsledky,...
Bolivijský prezidentský kandidát, senátor Rodrigo Paz z Křesťanskodemokratické...
Nástup centristického senátora Paze do čela dvanáctimilionové jihoamerické země ukončí dvě desetiletí vlády levice.

Paz i Quiroga se prezentovali jako představitelé změny a slibovali voličům, že se odkloní od rozpočtově nezodpovědného populismu, který dominoval Bolívii za vlády Hnutí k socialismu, založeného Evem Moralesem, charismatickým vůdcem svazu pěstitelů koky, jenž se v roce 2006 stal prvním domorodým prezidentem země.

Andská země se od roku 2023 potýká s ekonomickou krizí doprovázenou vysokou inflací a hospodářství paralyzuje nedostatek pohonných hmot. Vítězství pravicového kandidáta bude podle analytiků patrně znamenat zlepšení vztahů Bolívie se Spojenými státy, které byly v minulých dvou desetiletích velmi vlažné.

