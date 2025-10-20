Nástup centristického senátora Paze do čela dvanáctimilionové jihoamerické země ukončí dvě desetiletí vlády levice.
Paz i Quiroga se prezentovali jako představitelé změny a slibovali voličům, že se odkloní od rozpočtově nezodpovědného populismu, který dominoval Bolívii za vlády Hnutí k socialismu, založeného Evem Moralesem, charismatickým vůdcem svazu pěstitelů koky, jenž se v roce 2006 stal prvním domorodým prezidentem země.
Andská země se od roku 2023 potýká s ekonomickou krizí doprovázenou vysokou inflací a hospodářství paralyzuje nedostatek pohonných hmot. Vítězství pravicového kandidáta bude podle analytiků patrně znamenat zlepšení vztahů Bolívie se Spojenými státy, které byly v minulých dvou desetiletích velmi vlažné.