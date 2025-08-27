Bývalý brazilský prezident Bolsonaro je pod neustálým dohledem. Hrozí mu 40 let vězení

Autor: ,
  7:48
Soudce v Brazílii nařídil policii neustálý dohled nad bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem, který čelí obžalobě z pokusu o převrat. Bolsonaro, kterému hrozí až 40 let vězení, by se podle soudce mohl pokusit utéct.
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se účastní demonstrace svých...

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se účastní demonstrace svých příznivců v Rio de Janeiru. (21. dubna 2024) | foto: AP

Demonstrace příznivců bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara v Rio de...
Jair Bolsonaro na setkání se svými příznivci. (6. dubna 2025)
Demonstrace příznivců bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara v Rio de...
Jair Bolsonaro na setkání se svými příznivci. (6. dubna 2025)
12 fotografií

Bolsonaro, kterému soud již dříve z obav před útěkem nařídil nosit elektronický náramek, se pokusu o převrat podle prokuratury dopustil tím, že se spolu s dalšími obžalovanými snažil zabránit nástupu levicového politika Luize Inácia Luly da Silva do úřadu prezidenta.

Prezidentské volby v říjnu 2022 těsně vyhrál Lula, Bolsonaro ale výsledky dlouho odmítal uznat a přiživoval protesty svých příznivců, kteří pořádali demonstrace i blokády silnic a před kasárnami v řadě měst požadovali zásah armády proti Lulově nástupu do funkce 1. ledna 2023. Krátce poté, 8. ledna, několik tisíc lidí násilím vniklo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli, kde ničili majetek.

O vině či nevině Bolsonara, jemuž hrozí až 40 let vězení, a další obžalovaných v tomto procesu by měl soud rozhodnout na jednání, které začne 2. září.

Trestní stíhání exprezidenta Bolsonara vyvolalo v Brazílii řadu demonstrací jeho příznivců a před dvěma týdny také bojkot v parlamentu, kde poslanci jeho strany požadovali amnestii pro něj a jeho spoluobžalované. Začátkem tohoto měsíce se konaly v řadě brazilských měst masové demonstrace, na nichž lidé protestovali i proti Lulově vládě a chválili amerického prezidenta Donalda Trumpa, že stojí na Bolsonarově straně.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.