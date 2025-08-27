Bolsonaro, kterému soud již dříve z obav před útěkem nařídil nosit elektronický náramek, se pokusu o převrat podle prokuratury dopustil tím, že se spolu s dalšími obžalovanými snažil zabránit nástupu levicového politika Luize Inácia Luly da Silva do úřadu prezidenta.
Prezidentské volby v říjnu 2022 těsně vyhrál Lula, Bolsonaro ale výsledky dlouho odmítal uznat a přiživoval protesty svých příznivců, kteří pořádali demonstrace i blokády silnic a před kasárnami v řadě měst požadovali zásah armády proti Lulově nástupu do funkce 1. ledna 2023. Krátce poté, 8. ledna, několik tisíc lidí násilím vniklo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli, kde ničili majetek.
O vině či nevině Bolsonara, jemuž hrozí až 40 let vězení, a další obžalovaných v tomto procesu by měl soud rozhodnout na jednání, které začne 2. září.
Trestní stíhání exprezidenta Bolsonara vyvolalo v Brazílii řadu demonstrací jeho příznivců a před dvěma týdny také bojkot v parlamentu, kde poslanci jeho strany požadovali amnestii pro něj a jeho spoluobžalované. Začátkem tohoto měsíce se konaly v řadě brazilských měst masové demonstrace, na nichž lidé protestovali i proti Lulově vládě a chválili amerického prezidenta Donalda Trumpa, že stojí na Bolsonarově straně.