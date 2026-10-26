Lula vyhrál prezidentské volby v Brazílii. Bolsonaro odmítá uznat výsledky

Po sečtení všech hlasů Lula zvítězil s náskokem téměř 4,4 milionu hlasů a získal 51,8 procenta hlasů. Bolsonaro bezprostředně poté prohlásil, že jeho tým požádá o zrušení výsledků. „Není možné výsledky voleb uznat,“ řekl a dodal, že je třeba „objasnit mnoho věcí“ ohledně prodloužení hlasování.
Zatím není jasné, zda by Bolsonarova stížnost mohla splnit právní podmínky pro anulování výsledků. Předseda Nejvyššího volebního soudu Kássio Nunes Marques, kterého do funkce svého času jmenoval bývalý prezident Jair Bolsonaro, uvedl, že prodloužení hlasování nemělo na výsledek žádný vliv, napsala agentura AP.
Závěr hlasování provázel zmatek poté, co soudce Cristiano Zanin nařídil prodloužit otevírací dobu volebních místností o dvě hodiny. Rozhodnutí přišlo jen několik minut před původně plánovaným uzavřením. Některé volební komise se o něm dozvěděly až poté, co už zavřely, a není jasné, kolik hlasů bylo v prodlouženém čase odevzdáno, uvedla AP.
Nejvyšší volební soud vyhověl žádosti Lulova týmu, který si stěžoval, že úřady v několika městech s pravicovými starosty omezovaly voličům přístup k veřejné dopravě. Například v São Paulu na jihovýchodě země a v Salvadoru na severovýchodě byly z provozu staženy autobusy.
Prodloužení hlasování ale označil Bolsonaro za bezprecedentní krok, ačkoli o něj žádal nejen Lula, ale i jeho vlastní štáb. Ten se domáhal prodloužení v některých státech na jihovýchodě a jihu země kvůli silným dešťům. Soudce Zanin, kterého do Nejvyššího soudu jmenoval Lula, později upřesnil, že prodloužení se vztahuje pouze na volební místnosti, které v době jeho rozhodnutí ještě nebyly uzavřeny, napsala agentura AFP.
„Brazilci přišli k volbám, protože se nám podařilo je přesvědčit, že hlasování je klíčové pro ochranu demokracie,“ řekl Lula ve svém prvním veřejném vyjádření po oznámení výsledků. Dodal, že voliči dokázali překonat „vměšování“ digitálních platforem, a přislíbil jejich regulaci. „Naše vlast buď zůstane svobodná, anebo za Brazílii zemřeme,“ prohlásil podle AP a slíbil, že země nedovolí nikomu, aby se stala „zadním dvorkem“.
Znovuzvolení téměř jednaosmdesátiletého Luly, hlasitého kritika amerického prezidenta Donalda Trumpa, znamená, že největší ekonomika Latinské Ameriky si i nadále udrží určitý odstup od Washingtonu, napsala AP. Brazílie tak zůstane jednou z levicově orientovaných bašt v regionu, kde v poslední době vítězí stále více pravicových kandidátů podporovaných Trumpem.
Lulovo vítězství je podle agentury Reuters překvapivé i proto, že odporuje předvolebním průzkumům, dosavadním zvyklostem i celosvětovému trendu odmítání stávajících lídrů. Lula uspěl navzdory skepsi části voličů vůči němu a jeho straně kvůli korupčním skandálům a rostoucím cenám. Podle odborníků na průzkumy veřejného mínění mu pomohla vyšší volební účast, než se očekávalo.
Vítězství zároveň znamená, že Mexiko a Brazílie, dva nejlidnatější státy Latinské Ameriky, mají v čele levicově orientované lídry. Lula nastoupí do dalšího funkčního období 5. ledna 2027. Jeho prostor pro politické manévrování ale může být omezený kvůli úspěchu konzervativců v parlamentních volbách před třemi týdny.