Bolton může Trumpa potopit. Chce jen prodat knihu, tvrdí prezident

WASHINGTON/PRAHA Prezident USA a jeho spojenci se snaží podkopat důvěryhodnost exporadce pro národní bezpečnost Johna Boltona. Bojí se jeho případného svědectví v procesu impeachmentu.

Loni na podzim prezident USA Donald Trump odvolal z funkce svého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, jenž krátce nato oznámil, že chce napsat paměti. Jejich první návrh již spatřil světlo světa a nakladatel je odeslal do Bílého domu ke schválení. Část memoárů, jež mají vyjít v březnu, však unikla do deníku The New York Times a na politické scéně se strhl poprask.



„Prezident Trump řekl v srpnu svému poradci pro národní bezpečnost, že chce, aby byla zastavena vojenská pomoc Ukrajině ve výši 391 milionů dolarů, dokud tamní úřady neoznámí vyšetřování demokratů včetně rodiny Bidenových,“ informoval v pondělí americký list.

Boltonovy paměti tak zřejmě potvrdí, že prezident zneužil svého postavení k osobnímu prospěchu – tedy přesně to, kvůli čemu v současnosti probíhá proces jeho odvolání (impeachment) v Senátu. Trump okamžitě takové tvrzení popřel.

„NIKDY jsem neřekl Johnu Boltonovi, aby byla pomoc Ukrajině provázána s vyšetřováním demokratů včetně Bidenových,“ napsal na Twitter. „Nikdy si na to nestěžoval, když odcházel. Pokud to říká, tak jen proto, že chce prodat knihu.“

Nechte ho svědčit

Demokraté v Senátu jsou však z Boltonovy knihy nadšení a snaží se v horní komoře Kongresu přesvědčit republikánské kolegy, aby bývalého poradce předvolali před senátní tribunál. Doufají, že svědectví Boltona by mohlo převážit misky vah v jejich prospěch a prezident by mohl být sesazen. Sám Bolton je více než ochotný svědčit.

V sídle Kongresu tak bylo v pondělí rušno. Podle deníku The Washington Post se z řad republikánů a poradců Bílého domu šířily pocity „úzkosti, nejistoty a frustrace“ a prezidentovi právníci v obhajobě tlačili na ukončení procesu bez předvolání dalších svědků.

Aby však mohli demokraté předvolat Boltona před Senát, potřebují alespoň čtyři hlasy republikánů. A vzhledem k tomu, že je této myšlence nakloněn bývalý kandidát na prezidenta Mitt Romney či senátorka Susan Collinsová, mohli by je získat.

„Podle mého názoru je stále více pravděpodobné, že se k těm z nás, kdo si myslí, že bychom měli Johna Boltona vyslechnout, připojí i další republikáni,“ řekl v pondělí Romney a jeho slova potvrzují i zjištění deníku The Washington Post. Republikáni prý od úniku části Boltonovy knihy na veřejnost jednají o možných variantách svědectví a nejspíš budou chtít něco za něco.

Nejpravděpodobnější variantou, pokud Bolton bude svědčit, je předvolání dalších svědků. A republikáni v tuto chvíli touží především po svědectví Huntera Bidena, syna bývalého viceprezidenta a současného Trumpova protikandidáta Joea Bidena. Právě vyšetřování jeho působení na Ukrajině požadoval Trump po Kyjevu výměnou za vojenskou pomoc. Svědectví Bidena mladšího by totiž mohlo poškodit jeho otce a o to vlastně od počátku prezidentovi nejspíše šlo.

Sám Joe Biden v minulosti figuroval ve skandálu spojeném s#Ukrajinou. Jako viceprezident USA v době, kdy Rusko anektovalo Krym, tlačil na prezidenta Petra Porošenka, aby vyhodil zkorumpovaného prokurátora pod hrozbou neposkytnutí vojenské pomoci. Dle Bidenových pamětí proto, aby se ukázalo, že Ukrajina je „čistá jako sníh“. Podle Fox News zde mohl být jiný důvod – prokurátor prý chtěl vyšetřovat společnost Burisma, jíž předsedal Bidenův syn.