Drážďany zažívají dosud největší evakuaci kvůli bombě, likvidace je těžší než obvykle

Britskou leteckou pumu našli dělníci na místě zbouraného mostu Carolabrücke, jehož část se do Labe zřítila v září předloňského roku. Kvůli jejímu zneškodnění vytyčili hasiči s pyrotechniky evakuační zónu, která obsahuje prakticky celé historické jádro města včetně nejznámějších památek, jako jsou drážďanský zámek, palác Zwinger, Semperova opera či kostel Frauenkirche.
Hranice evakuační zóny prochází mimo jiné ulicí Erny Bergerové v drážďanském Novém Městě. Na její západní straně, které se evakuace netýká, stojí i budova českého generálního konzulátu.
Podle drážďanských úřadů bydlí v evakuační oblasti zhruba osmnáct tisíc lidí. Do deváté hodiny ráno museli všichni své domovy opustit. Navíc se evakuace dotkla i turistů v hotelech či zaměstnanců místních podniků. Zavřené zůstaly ve středu v centru Drážďan školy, školky a úřady, evakuovat se muselo i několik domovů pro seniory.
Lidé, kteří se neměli kam uchýlit, mohou na zneškodnění bomby počkat v drážďanské veletržní hale. Podle policejního mluvčího Marka Laskeho je roznětka na pumě vadná. Zneškodnění proto bude složitější a potrvá déle, než je obvyklé.
Bomba byla nalezena při prohledávání míst, na kterých by měl vzniknout nový most přes Labe. Ohledání staroměstské strany už je hotové, na novoměstské straně na severním břehu Labe našli pyrotechnici 31 podezřelých objektů, které prověřili.
Bombou z války byl pouze jeden. Při bourání mostu Carolabrücke se loni našlo několik válečných pum. Na počátku loňského ledna muselo centrum města kvůli likvidaci jedné z nich opustit deset tisíc lidí.
Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než 80 let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Většinou se je podaří bez větších následků zneškodnit v řádu několika hodin či do druhého dne. Zásahy si ale téměř vždy vynutí evakuaci obyvatel. Dosud největší byla evakuace ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017, kdy muselo načas domovy opustit 60 tisíc lidí.
Saská metropole byla za války terčem spojeneckého bombardování, přičemž jenom nálety ve dnech 13. až 15. února 1945 si vyžádaly až 25 tisíc lidských životů. Velká část drážďanského starého města byla bombardováním zničena a byla později nákladně zrekonstruována.