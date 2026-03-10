Další nález bomby z druhé světové války. Drážďany čeká vůbec největší evakuace

Z centra Drážďan se bude muset ve středu kvůli nálezu bomby z druhé světové války evakuovat 18 000 lidí. Na svém webu o tom dnes informovali hasiči saské metropole. Půjde podle nich o dosud největší evakuaci ve městě kvůli nálezu válečné bomby. Loni v lednu muselo kvůli podobné situaci centrum Drážďan opustit 10 000 lidí.
Britskou leteckou bombu o váze 250 kilogramů našli dělníci na místě zbouraného mostu Carolabrücke, jehož část se do Labe zřítila v září předloňského roku. Kvůli jejímu zneškodnění budou muset středu odejít lidé z rozsáhlé oblasti zahrnující historické jádro Drážďan včetně nejznámějších památek, jako jsou drážďanský zámek, palác Zwinger, Semperova opera či kostel Frauenkirche.

Podle mapy zveřejněné hasiči bude v evakuační zóně i řada domů na východě ulice Erny Bergerové v drážďanském Novém Městě, na západní straně ulice stojí budova českého generálního konzulátu. Jeho se nařízená evakuace ovšem nedotkne.

Z centra Drážďan budou muset do středečních 9:00 odejít obyvatelé, ale také turisté. Uzavřená zůstane řada škol a školek, ale i úřadů včetně několika saských ministerstev. Nouzově budou moci lidé pobývat v drážďanské veletržní hale, kam je odveze kyvadlová doprava.

Bomba byla nalezena při prohledávání míst, na kterých by měl vzniknout nový most přes Labe. Ohledání staroměstské strany už je hotové, na novoměstské straně na severním břehu Labe našli pyrotechnici 31 podezřelých objektů, které prověřili. Bombou z války byl pouze jeden. Při bourání mostu Carolabrücke se loni našlo několik válečných pum. Na počátku loňského ledna muselo centrum města kvůli likvidaci jedné z nich opustit 10 000 lidí.

Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než 80 let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Většinou se je podaří bez větších následků zneškodnit v řádu několika hodin či do druhého dne. Zásahy si ale téměř vždy vynutí evakuaci obyvatel. Dosud největší byla evakuace ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017, kdy muselo načas domovy opustit 60 000 lidí.

Saská metropole byla za války terčem spojeneckého bombardování, přičemž jenom nálety ve dnech 13. až 15. února 1945 si vyžádaly až 25 000 lidských životů. Velká část drážďanského starého města byla bombardováním zničena a byla později nákladně zrekonstruována.

