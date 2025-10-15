Rusové omylem shodili bombu na svém území. Dopadla u klíčové základny Engels

Autor:
  11:50
Ruský bombardér v pondělí údajně vypustil mohutnou bombu FAB-500 nedaleko obce Kvasnikovka, která je součástí města Engels, u něhož leží strategické vojenské letiště. Bomba nevybuchla, nedošlo tedy k žádné škodě ani obětech na životě.
Ruská bomba FAB-500 (3. června 2024)

Ruská bomba FAB-500 (3. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Satelitní snímky z letecké základny Engels zachytily před výbuchem vojenskou...
Sloup dýmu nad ruskou leteckou základnou Engels (20. března 2025)
Satelitní snímky z letecké základny Engels zachytily před výbuchem vojenskou...
Satelitní snímek z letecké základny Engels u Saratova v Rusku (3. prosince 2022)
10 fotografií

„Poprvé v historii svrhl ruský bombardér bombu FAB na město Engels v Saratovské oblasti. Nedošlo k žádným obětem na životech,“ informoval na sociálních sítích kanál Astra. „Místní úřady incident nehlásily,“ dodal.

Zprávu nepotvrdily žádné oficiální zdroje. Web Censor.net připomíná, že právě z tohoto letiště startují letadla, která provádějí raketové útoky na Ukrajinu.

Astra poskytla informace o nejméně 126 leteckých bombách (119 FAB a 7 UMPB) a třech raketách, které od začátku roku 2025 spadly z ruských letadel na území Ruské federace a okupovaných území Ukrajiny. V roce 2024 spadlo na tato území podle webu Charty 97 nejméně 165 bomb.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.