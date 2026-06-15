V Kalifornii havaroval po startu strategický bombardér B-52

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  22:12aktualizováno  22:12
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Na Edwardsově letecké základně v Kalifornii se dnes krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Na síti X o tom informovaly ozbrojené síly USA. Záchranáři nyní pátrají po posádce. Příčina nehody není známa.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Na Edwardsově letecké základně v Kalifornii se dnes krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Na síti X o tom informovaly ozbrojené síly USA. Záchranáři nyní pátrají po posádce. Nehoda se stala v 11:20 místního času, příčina zatím není známá.

Agentura AP uvedla, že posádku tvoří obvykle pět lidí. Záběry z místa nehody, které odvysílala televize Fox News, ukazují doutnající spáleniště u jedné z drah základny. Ze snímků se zdá, že stroj byl zcela zničen.

Bombardér B-52 je ve službách amerického letectva přes 70 let a nejmladší stroje pocházejí ze začátku 60. let minulého století. Letouny, které unesou 32 tun munice a mají bojový dolet přes 14 000 kilometrů bez dotankování, prošly v minulosti opakovaně modernizacemi. Předpokládá se, že ve službě zůstanou do 50. let nynějšího století.

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