Na Edwardsově letecké základně v Kalifornii se dnes krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Na síti X o tom informovaly ozbrojené síly USA. Záchranáři nyní pátrají po posádce. Nehoda se stala v 11:20 místního času, příčina zatím není známá.
Agentura AP uvedla, že posádku tvoří obvykle pět lidí. Záběry z místa nehody, které odvysílala televize Fox News, ukazují doutnající spáleniště u jedné z drah základny. Ze snímků se zdá, že stroj byl zcela zničen.
Bombardér B-52 je ve službách amerického letectva přes 70 let a nejmladší stroje pocházejí ze začátku 60. let minulého století. Letouny, které unesou 32 tun munice a mají bojový dolet přes 14 000 kilometrů bez dotankování, prošly v minulosti opakovaně modernizacemi. Předpokládá se, že ve službě zůstanou do 50. let nynějšího století.