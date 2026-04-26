Bombový útok v Kolumbii zabil 14 lidí, na místě jsou desítky zraněných

  7:37aktualizováno  7:37
Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po sobotním bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil guvernér regionu Octavio Guzmán. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC).
Příbuzní obětí se objímají před autobusem, ve kterém u kolumbijské obce Cajibío explodovala výbušnina. (25. dubna 2026) | foto: CTK / AP / Santiago Saldarriaga ČTK

Mezi zraněnými je podle úřadů pět dětí. Velitel kolumbijských ozbrojených sil Hugo López útok označil za teroristický čin a uvedl, že za ním stojí lídr odštěpené frakce FARC Iván Mordisco. Mordisco je bojová přezdívka Néstora Gregoria Very, jednoho z nejhledanějších mužů v zemi.

Guzmán v předchozím příspěvku zveřejnil video, na kterém jsou vidět po útoku zničená vozidla. Departement Cauca podle Guzmána v sobotu čelil několika kriminálním akcím. Smrtící útok v označil za teroristickou eskalaci.

K útoku došlo v čase zvýšeného napětí před prvním kolem prezidentských voleb plánovaným na 31. května. Bezpečnost je ústředním tématem hlasování.

