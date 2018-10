Bombu v poště dostali po Sorosovi i Clintonovi, Obama, Bílý dům a CNN

WASHINGTON Po pondělím pokusu o atentát na miliardáře George Sorose se v úterý a ve středu měli stát obětí neznámého útočníka i manželé Hillary a Bill Clintonovi a bývalý prezident USA Barack Obama. Ve všech třech případech bylo výbušné zařízení včas zjištěno v poštovní zásilce a bezpečně zničeno. Pachatel není znám, pátrají po něm kromě prezidentské ochranky i agenti FBI a newyorská a washingtonská policie.

NESKUTEČNÝ. Newyorská CNN v živém vysílání informuje o bombách poslaných Clintonovým a Obamovi, když se studiem rozezní alarm a výzva k evakuaci celé budovy. Bombu totiž našli i tam.

V poště adresované do Bílého domu byla dnes zjištěna podezřelá zásilka. Oznámila to televize CNN. V New Yorku byla kvůli podezřelému předmětu evakuována budova, v níž sídlí společnost Time Warner, vyklizena musela být i newyorská redakce televize CNN. Vysílání ale pokračuje.



O okolnostech nálezů podle listu The New York zatím nejsou bližší informace. Policie novinářům sdělila, že v pokusu o atentát na Sorose a Clintonovy a zřejmě i v případě trhaviny pro Obamu šlo o trubkovou bombu asi 15 centimetrů dlouhou, napěchovanou výbušnou látkou. Nikdo se k odpovědnosti nepřihlásil, takže o motivech se zatím nic neví, uvedl newyorský list.

Výbušné zařízení určené Sorosovi bylo objeveno v pondělí, trhavina zaslaná Clintonovým v úterý večer a pekelný stroj pro Obamu byl nalezen ve středu ráno místního času (po poledni SELČ). Soros a Clintonovi bydlí na předměstí New Yorku, Obama bydlí s rodinou ve Washingtonu. Přímým adresátem v případě Clintonových byla bývalá ministryně zahraničí a kandidátka na prezidentský úřad Hillary Clintonová.

FBI vyšetřuje

Filantrop a politický aktivista Soros je častým terčem tvrdé kritiky konzervativních skupin a na jeho adresu zazívají výhrůžky amerických antisemitů. Nedávno se o něm kriticky vyjádřil i prezident Donald Trump, když mu přiřkl financování protestů proti soudci Brettu Kavanaughovi. Ostrá slova volí i někteří další republikánští politici.

Soros byl nedávno v konzervativních médiích lživě obviněn, že financuje karavanu migrantů, která ze středoamerických států míří k americkým hranicím. Clintonovi se v těchto dnech zapojili do kampaně před blížícími se kongresovými volbami a objíždějí volební shromáždění demokratických kandidátů. Demokraty kandidující v listopadových volbách aktivně podporuje i Obama.

Na pátrání po původci se ve všech třech případech podle agentury AP podílí FBI, do vyšetřování pokusu o útok na Clintonovy se rovněž zapojila prezidentská ochranka, jejíž služeb užívají ze zákona i bývalí prezidenti USA. Odesilatel ani jeho motiv nejsou známi.