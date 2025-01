Ničí celé městské bloky. Trump přislíbil Netanjahuovi zásilku supersilných bomb

Očekávané rozhodnutí se týká zásilky asi 1800 kusů 900kilogramových bomb, kterou Bidenova administrativa zastavila loni v květnu. Důvodem bylo mimo jiné rozhodnutí Izraelců rozšířit svou ofenzívu proti teroristickému hnutí Hamás na hustě zalidněný Rafáh na jihu Gazy, s čímž Washington nesouhlasil.

„Civilisté v Gaze umírali následkem (výbuchů) těchto bomb,“ uvedl tehdy Biden.

Trump na rozdíl od svého předchůdce masové zabíjení civilistů při válce v Gaze nekritizoval a je dlouhodobým spojencem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Po jeho rozhodnutí by měla zmíněná zásilka bomb v nejbližších dnech dorazit do Izraele, řekl webu Axios nejmenovaný izraelský činitel. Bílý dům se ihned k věci veřejně nevyjádřil.

Poskytnuté bomby s názvem MK84 dokáží srovnat se zemí celé bloky zástavby a pojí se s vysokým rizikem civilních ztrát, armády západních zemí je tak podle amerického tisku v městských zónách prakticky přestaly používat.

Izraelci je podle zjištění deníku The New York Times na začátku války v Gaze pravidelně používali v obydlených oblastech, a to i těch, které dříve palestinským civilistům vyznačili jako bezpečné.

Před týdnem boje v Pásmu Gazy po více než 15 měsících utichly, když se Izrael s Hamásem dohodl na šestitýdenním příměří. Podle řady komentátorů k zastavení války přispěl i Trump a jeho tým, byť byla dohoda uzavřená ještě za úřadování Bidena.