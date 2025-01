Supersonický třesk nad Amerikou. Nový letoun zvládl první nadzvukový let

Společnost vyrábějící nejrychlejší dopravní letadlo na světě oznámila úspěšný let zkušebního prototypu. Letadlo s názvem XB-1 je prvním nezávisle vyvinutým nadzvukovým proudovým letadlem na světě. | foto: Profimedia.cz

Úspěšný test se odehrál v Mohavské poušti, za knipl letounu se posadil zkušený testovací pilot Tristan „Geppetto“ Brandenburg. Přibližně dvanáct minut od startu ve výšce 10,6 kilometru stroj zrychlil na 1,05 Machu, což odpovídá přibližně 1252,92 kilometru v hodině. Vše završilo úspěšné přistání, inženýři během letu nezaznamenali žádný problém.

Televizní stanice CNN připomíná, že jde stále o takzvaný demonstrátor, který má asi třetinovou velikost oproti návrhům, a finální podoba stroje se bude měnit. Téměř jistě bude z většiny vyrobený z karbonu a na trh by měl být uveden pod názvem Overture. Pojme 64 až 80 cestujících, cestovní rychlost je plánována na 1,7 Machu, což odpovídá zhruba dvojnásobku současné rychlosti moderních podzvukových strojů.

„Pochopitelně věřím v návrat nadzvukové letecké dopravy a doufám, že se díky nám bude moci kdokoli dostat na jakékoli místo na planetě, a to třeba za sto dolarů. Náhrada konvenčních dopravních letadel se však nemůže odehrát přes noc, to je myslím jasné,“ nechal se slyšet výkonný ředitel společnosti Boom Supersonic Blake Scholl. A nejde jen o bláznivý sen jednoho vizionáře, o návrat k nadzvukovému létání je velký zájem i mezi aerolinkami, společnosti American Airlines, United Airlines a Japan Airlines si již předobjednaly 130 strojů.

Scholl by své technologické dítko v budoucnu rád viděl na šesti stovkách linek po celém světě. „Rychlejší letoun znamená mnohem efektivnější dopravu pro zákazníky, ale je výhodný i z hlediska příjmů a kapitálové politiky. Jednoduše řečeno: se stejným počtem pilotů a posádky stihnete mnohem více letů,“ popisuje. Letecká doprava je totiž kvůli bezpečnosti protkána řadou pravidel a piloti musí striktně dodržovat předepsané přestávky po určitém času ve vzduchu.

Americká společnost rovněž slibuje, že její letoun budou pohánět konvenční motory s využitím stoprocentně udržitelného leteckého paliva. Stroj Boom Overture má celkovou délku 61,3 metru a rozpětí křídel 32,3 metru. Cestovní hladina se očekává ve výšce kolem osmnácti kilometrů, předpokládaný dolet je 7 871 kilometrů. První cestující by podle současných plánu měl na palubě uvítat už v roce 2029

Cesta k nadzvukovému létání

Boom Supersonic úterním testem udělala rázný krok v navázání na sice skromnou, ale o to zajímavější nadzvukovou historii dopravního létání. Slovíčko dopravní je důležité, v armádním sektoru je totiž supersonická rychlost standardem. Vůbec prvním člověkem, který překonal rychlost zvuku, byl čtrnáctého října 1947 kapitán Charles „Chuck“ Yeager na palubě experimentálního letounu Bell-X1 46-062, kterému se přezdívalo Okouzlující Glennis (Glamorous Glennis) podle Yeagerovy manželky.

Jeden z neslavnějších pilotů zemřel v prosinci 2020 a během svého života tak mohl s úžasem sledovat prudký rozvoj letectví včetně boje o první nadzvukový dopravní stroj. Ten se rozhořel v šedesátých letech minulého století mezi inženýry ze Sovětského svazu a Západem. Moskva poslední prosincový den roku 1968 k nebi poprvé poslala stroj Tupolev Tu-144, který o pár měsíců později jako první dopravní letoun při testech překonal rychlost zvuku.

Jeho nepříliš dlouhý letecký život provázelo soupeření s úspěšnějším Concordem, který vznikal v rámci partnerství společností Sud Aviation a British Aircraft Corporation. Sověti si sice připsali prvenství, jejich letoun však byl v praxi takřka nepoužitelný a na Západě si i proto vysloužil posměšnou přezdívku Concordski.

První ranou pro Tupolev byl třetí červen 1973. Na pařížské letecké přehlídce chtěli Sověti svému rivalovi zasadit ránu, předváděcí let se však změnil v tragédii. V jednu chvíli se mohlo zdát, že piloti s vytaženým podvozkem a vysunutými „kachními plochami“ na přídi zdánlivě prováděli přiblížení na přistání. Diváci však z ničeho nic zaslechli plný tah motoru, letoun se vzepjal do extrémně strmého stoupání a následně po ztrátě vztlaku přešel do pádu. Jeho trosky dopadly na přilehlou zástavbu, při leteckém neštěstí zemřelo šest členů posádky a dalších osm lidí na zemi.

I přes řadu problémů se nakonec Tu-144 dostal do běžného provozu. V prosinci 1975 ho do své letky zařadil Aeroflot. Na lince mezi Moskvou a kazašskou Alma-Atou nejprve na palubě vozil běžný náklad a poštu. Na této lince se uskutečnil o dva roky později inaugurační let s cestujícími. Pro ně ani pro piloty však nešlo o hezký zážitek, stroj provázel obrovský hluk, technické problémy a konstantní strach pilotů z kolapsu klíčových palubních systémů.

Sověti po dalších leteckých neštěstích program nadzvukového dopravního létání ukončili. Tu-144 za své oficiální působení absolvoval pouhých 55 letů s cestujícími a přepravil na nich 3 194 pasažérů. Tečku za programem udělal sovětský vládní dekret z 1. července 1983. Vyrobeno bylo šestnáct letadel.

Luxus v oblacích s tragickým koncem

Jeho západní sourozenec si vedl o něco lépe. Na počátku března 1969 na letišti ve francouzském Toulouse dal kapitán André Turcat povel čtyřem turbínám Olympus 593, ty rozpohybovaly elegantní stroj Concorde, po 29 minutách ve vzduchu se opět snesl k zemi. Stejný test proběhl o měsíc později mezi britským Filtonem a Fairfordem. Tehdy se ještě stroj plahočil pod hranicí rychlosti zvuku.

Přes rychlost Mach 2 se „francouzský“ Concorde 001 při 102. testu dostal v říjnu 1969, jeho „britský“ bratříček o týden později. Sověti byli v překonávání rekordů vždy napřed. Na běžných linkách se concordy objevily až v listopadu 1977, kdy je do své letky zařadily aerolinky British Airways na trasu mezi New Yorkem a Londýnem.

Ranou pro nadzvukové dopravní létaní byla ropná krize v 70. letech – cena paliva raketově vzrostla a potrava pro čtyři motory s přídavným spalováním tak udělala z Concordu výsadu zámožných cestujících. Letenka by dnes v přepočtu vyšla na zhruba 400 tisíc korun. Pasažérů se na palubu vešlo maximálně 128, užívat si mohli luxusních kožených sedadel i servírování jídla v porcelánu, zážitek jim však kazil poněkud stísněný pocit v úzkém trupu letounu.

Plány na masovou výrobu rychle vzaly za své, vzniklo pouhých dvacet letounů, šest ještě během vývoje, čtrnáct pak provozovaly výše uvedené francouzské a britské aerolinky. Tragickou tečkou za supersonickým létání se stal 25. červenec 2000, kdy se stroj Concord zřítil krátce po startu z pařížského letiště Charlese de Gaulla. Na palubě zemřelo 109 lidí, další čtyři pak na zemi, protože Concorde dopadl do obydlené oblasti. Na jaře 2003 provozovatelé letoun vyřadily z provozu, dnes je k vidění pouze v muzeích, čeští fanoušci letectví mají nejbližší z exemplářů v muzeu v německém Sinsheimu.