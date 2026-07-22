„Právě jsem se od prefektky departementu Gironde dozvěděl, že dva hasiči zahynuli při hašení požáru budovy v Mérignacu,“ sdělil Nuňez bez dalších podrobností při interpelaci vlády v parlamentu. Neštěstí se odehrálo v době, kdy v departementu platí červená výstraha pro lesní požáry.
V celé oblasti jsou zakázány ohňostroje, spalování zeleného odpadu a pouštění lampiónů. Zakázáno je rovněž rozdělávat oheň v lesích, na vřesovištích a ve 200metrovém okruhu kolem těchto oblastí.
„V současné situaci je drtivá většina požárů způsobena lidskou činností (9 z 10 požárů). Vyzývám všechny, aby projevili maximální ostražitost a přísně dodržovali tato opatření, abychom předešli vzniku požárů a ochránili osoby, majetek i lesní porosty,“ uvedla podle Le Figaro prefektka regionu Nouvelle-Aquitaine a departementu Gironde Sophie Brocasová.
Další požár sestupuje z kopců
Hoří také v departementu Var na jihovýchodě země, kde rychle postupující požár spálil podle místního prefekta Simona Babra již 1700 hektarů. Téměř 400 lidí v oblasti úřady evakuovaly, většina z nich podle Le Figaro z města Pontevès, kde začalo hořet. Ve městě o zhruba 800 obyvatelích shořely nejméně dva domy a na místě zasahuje 600 hasičů.
„Oheň sestupuje z hory Gros Bessillon velmi vysokou rychlostí, což nebylo zcela předvídatelné vzhledem k povětrnostním podmínkám a zeslabení větru,“ uvedl prefekt Babre. Dodal, že nyní jsou nejvíce ohroženy vesnice Cotignac, Montfort-sur-Argens a Correns.
Francie se minulý týden potýkala s velkým požárem v lese Fontainebleau, kde zasahovalo přibližně 800 hasičů. Požár v lese vzdáleném přibližně 60 kilometrů od Paříže spálil podle posledních informací více než 2000 hektarů. V souvislosti s ním zadržely francouzské úřady minulý týden sedm lidí.
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14. července 2026