Při izraelských úderech v Libanonu zemřelo na 500 lidí. Jako válka, zaznělo v OSN

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari mezitím prohlásil, že izraelské letectvo zasáhlo v Libanonu přibližně 1300 cílů spojených s tamním militantním šíitským hnutím Hizballáh a že údery budou pokračovat, informoval server The Times of Israel. Podle vyjádření izraelského ministra obrany Joava Galanta dnešní údery zničily desítky tisíc raket Hizballáhu.

„Dnešek (pondělí) představuje významný vrchol. Vyřadili jsme z provozu desítky tisíc raket a přesné munice. To, co Hizballáh budoval během 20 let od druhé libanonské války, ve skutečnosti právě ničí izraelské ozbrojené síly,“ uvedl Galant podle agentury Reuters.

Hagari na večerní tiskové konferenci sdělil, že cílem dnešních úderů byly převážně zbraně uložené v běžných domech, včetně „řízených střel s plochou dráhou letu, které mohou doletět stovky kilometrů, těžkých raket s hlavicemi o hmotnosti 1000 kilogramů, raket středního doletu s doletem až 200 kilometrů, raket krátkého doletu a ozbrojených bezpilotních letadel“.

Obyvatelé jižního Libanonu ráno obdrželi varovné telefonáty, aby se nepřibližovali ani na kilometr k pozicím Hizballáhu. Podle libanonské vlády dnes opustily domovy na jihu desítky tisíc lidí, na silnicích směrem na sever se tvořily dopravní zácpy.

K vysoké bilanci obětí úderů Hagari uvedl: „Tato čísla zahrnují také mnoho teroristů, které jsme dnes zabili a kteří se nacházeli v blízkosti zbraní.“ Dodal, že izraelská armáda později poskytne vlastní údaje o libanonských obětech.

Jako otevřená válka, varuje Borrell

„Situace je mimořádně nebezpečná a znepokojivá. Mohu říct, že jsme skoro v plnohodnotné válce,“ řekl Borrell podle agentury Reuters. „Pokud tohle není válečná situace, pak nevím, jak to nazvat,“ dodal.

Snahy o snížení napětí podle Borrella pokračují, ale nejhorší obavy Evropanů, že se konflikt na Blízkém východě rozšíří, se stávají skutečností. Velkou cenu za eskalaci platí civilisté, řekl také šéf unijní diplomacie.

„Každý musí udělat, co je v jeho silách, aby zastavil tuto cestu k válce,“ řekl Borrell v New Yorku, kam se sjeli čelní představitelé světového společenství.

„Akce a následné reakce znamenají riziko zvětšení této nebezpečné spirály násilí a zatažení celého Blízkého východu do širšího regionálního konfliktu s nepředstavitelnými následky,“ uvedli ministři zahraničí zemí skupiny G7, sdružující nejvyspělejší ekonomiky světa. Vyzvali k zastavení současného destruktivního cyklu a zdůraznili, že na další eskalaci na Blízkém východě žádná země nezíská.

Čínský ministr zahraničí Wang při setkání se svým libanonským protějškem Abdalláhem Bú Habíbem na okraj zasedání Valného shromáždění OSN poznamenal, že Peking situaci v regionu pozorně sleduje, a to „zejména nedávné výbuchy komunikačních zařízení“ a staví se „proti nevybíravým útokům na civilisty“. Podle Wanga bude Čína „vždy stát při Libanonu“.