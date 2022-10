Johnson nebude kandidovat na post premiéra, uvolnil cestu Sunakovi

„Nemůžete vládnout efektivně, pokud nemáte jednotnou stranu v parlamentu,“ uvedl v prohlášení bývalý premiér. Tvrdil, že ho podpořilo 102 poslanců, což by stačilo pro podání kandidatury. Veřejně tak učinilo ale daleko méně zákonodárců, zhruba 60. Johnson se domnívá, že by měl velkou šanci uspět ve stranickém hlasování.

Johnsonovo rozhodnutí otevírá dveře do čela vlády Sunakovi. Ten jako jediný má veřejnou podporu alespoň 100 poslanců. Večer jich bylo 140. Pokud by žádný jiný kandidát podporu stovky zákonodárců nedostal, stal by se Sunak šéfem strany už v pondělí.

„Spojené království je skvělá země, čelíme ale hluboké ekonomické krizi,“ uvedl Sunak, když oznamoval svou kandidaturu. „Proto kandiduji na post vůdce Konzervativní strany a vašeho příštího premiéra,“ dodal. Jako své cíle uvedl zlepšení stavu hospodářství a sjednocení Konzervativní strany.

Svou kandidaturu jako první oficiálně oznámila Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně. Jí ale veřejnou podporu vyjádřily jen dvě desítky poslanců. Čas na shromáždění 100 podpisů má do pondělí do 15:00.

V Británii se rozhořel souboj o křeslo premiéra poté, co na post ministerské předsedkyně ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Kandidáti musejí do pondělního odpoledne získat podpis nejméně stovky konzervativních poslanců, pokud chtějí postoupit.