Boris Johnson věří v brexit s dohodou 31. října. V případě neúspěchu nehodlá rezignovat

LONDÝN Britský premiér Boris Johnson v pátek prohlásil, že rezignovat nehodlá a Spojené království vyvede z EU s dohodou 31. října, informovala agentura Reuters. Johnson je v současné době na návštěvě Skotska, kde ho mimo jiné čeká audience a večeře u královny Alžběty II. v jejím tamním sídle Balmoral. Johnson by měl na místě přespat, uvedla jeho mluvčí.

„Pojedu do Bruselu, dostanu dohodu a zajistíme, abychom odešli 31. října,“ řekl Johnson. Na dotaz, zda by uvažoval o rezignaci, pokud by se jeho plán nenaplnil, premiér odpověděl: „To není hypotéza, o které jsem připraven uvažovat“.



Johnson opakovaně prohlašuje, že naplní vůli voličů z referenda z roku 2016 a Británii z EU vyvede k 31. říjnu, ať už s dohodou, nebo bez ní.

Spor ohledně dohody se týká především takzvané irské pojistky, jejíž odstranění z textu britský premiér po EU žádá. Ta je součástí dohody o spořádaném britském odchodu z EU, kterou vyjednala Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová a kterou britský parlament opakovaně odmítl potvrdit. Unie změny v textu odmítá, nabízí jen úpravu související politické deklarace o tom, jak by měly vzájemné vztahy obou stran po brexitu vypadat.

Pojistka má podle dojednané smlouvy - v případě, že se strany nedokážou do konce následného přechodného období domluvit na jiném řešení - zabránit přísným kontrolám na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království.

Současná podoba irské pojistky by po Severním Irsku a případně po celém Spojeném království požadovala dodržování mnoha unijních pravidel, pokud by selhala právě následná jednání o nové podobě vzájemného obchodu.