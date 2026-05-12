V pondělí kolem 17:00 kontaktovala bosenská policie horskou službu s tím, že pod vrcholem Otiš se nachází pět osob, které žádají o pomoc kvůli ztrátě orientace, blížící se bouři a nemožnosti noclehu, protože našli uzamčenou horskou chatu Vrutak, uvedla na facebooku sekce horské služby v Prenji. Záchranáři podle ní dali skupině instrukce pro sestup do údolí a sami se jí vydali naproti.
Do akce za tmy, v silném dešti a v celkově nepříznivých povětrnostních podmínkách se zapojilo devět členů horské služby společně s pátracím psem Nerem.
„Po téměř třech hodinách chůze, pátrání a lokalizace v náročném terénu jsme úspěšně našli všech pět osob. Jednalo se o občany České republiky ve věku 16 a 17 let, což nás dále zaskočilo vzhledem k podmínkám a závažnosti situace, ve které se ocitli,“ napsala horská služba.
Apelovala také na všechny turisty a návštěvníky hor, aby si před výpravou pečlivě plánovali trasu, sledovali předpověď počasí, používali odpovídající vybavení a nepřeceňovali své schopnosti, zejména při náhlých změnách počasí a ve vysokohorském prostředí, jako je Prenj.