V Bosně zachraňovali v bouři pět českých teenagerů, horská chata byla zamčená

  13:10aktualizováno  13:10
Bosenská horská služba uvedla, že v noci na úterý zachránila pět mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se kvůli špatnému počasí dostali do nesnází v pohoří Prenj.

V pondělí kolem 17:00 kontaktovala bosenská policie horskou službu s tím, že pod vrcholem Otiš se nachází pět osob, které žádají o pomoc kvůli ztrátě orientace, blížící se bouři a nemožnosti noclehu, protože našli uzamčenou horskou chatu Vrutak, uvedla na facebooku sekce horské služby v Prenji. Záchranáři podle ní dali skupině instrukce pro sestup do údolí a sami se jí vydali naproti.

Do akce za tmy, v silném dešti a v celkově nepříznivých povětrnostních podmínkách se zapojilo devět členů horské služby společně s pátracím psem Nerem.

„Po téměř třech hodinách chůze, pátrání a lokalizace v náročném terénu jsme úspěšně našli všech pět osob. Jednalo se o občany České republiky ve věku 16 a 17 let, což nás dále zaskočilo vzhledem k podmínkám a závažnosti situace, ve které se ocitli,“ napsala horská služba.

Apelovala také na všechny turisty a návštěvníky hor, aby si před výpravou pečlivě plánovali trasu, sledovali předpověď počasí, používali odpovídající vybavení a nepřeceňovali své schopnosti, zejména při náhlých změnách počasí a ve vysokohorském prostředí, jako je Prenj.

