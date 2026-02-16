Smrtelná nehoda „prehistorické“ české tramvaje zažehla v Sarajevu sérii protestů

Několik desetiletí stará tramvaj československé výroby vykolejila v zatáčce v centru Sarajeva a zničila při tom zastávku, na které čekali lidé. Zemřel 23letý student a čtyři další lidé utrpěli zranění.
V neděli odpoledne se v Sarajevu konala třetí den po sobě demonstrace, na níž organizátoři žádali zvýšení bezpečnosti městské hromadné dopravy, nahrazení „prehistorických tramvají“ novými a vyvození odpovědnosti příslušných činitelů. Protestů se zúčastnily tisíce lidí, další se má uskutečnit v pondělí.
Premiér Kantonu Sarajevo Nihad Uk v neděli uvedl, že odstupuje, neboť je pro něj důležitější „hlas občanů“ než funkce. Uka k převzetí politické odpovědnosti za neštěstí opakovaně vyzývali demonstranti.
Příčinu nehody úřady vyšetřují. V neděli soud propustil řidiče tramvaje, ačkoliv prokuratura pro něj žádala měsíční vazbu s odůvodněním, že za nehodu může „lidský faktor“.
Během výslechu řidič uvedl, že se necítí vinen, a prohlásil, že neštěstí způsobila technická závada. Jeho propuštění žádaly odbory dopravního podniku i někteří demonstranti.