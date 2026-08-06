Bosporský průliv zahltil plovoucí ostrov, proplula třetí největší jeřábová loď světa

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  21:04aktualizováno  21:04
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Bosporem proplula třetí největší jeřábová loď světa. (6. srpna 2026)

Bosporem proplula třetí největší jeřábová loď světa. (6. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Bosporem proplula třetí největší jeřábová loď světa. (6. srpna 2026)
Bosporem proplula třetí největší jeřábová loď světa. (6. srpna 2026)
Bosporem proplula třetí největší jeřábová loď světa. (6. srpna 2026)
Bosporem proplula třetí největší jeřábová loď světa. (6. srpna 2026)
7 fotografií
Bosporským průlivem proplula třetí největší jeřábová loď na světě. Saipem 7000 je obří semi-submersible (poloponorné) jeřábové a potrubní plavidlo, které vlastní italská energetická společnost Saipem S.p.A.

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