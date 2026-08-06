6. srpna 2026 21:04, aktualizováno 21:04
Bosporský průliv zahltil plovoucí ostrov, proplula třetí největší jeřábová loď světa
Bosporským průlivem proplula třetí největší jeřábová loď na světě. Saipem 7000 je obří semi-submersible (poloponorné) jeřábové a potrubní plavidlo, které vlastní italská energetická společnost Saipem S.p.A.
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