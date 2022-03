Doporučujeme

Turecko formálně neuzavřelo Bosporský průliv pro válečné lodi, pokud by ale některý stát požádal o proplutí, Ankara by reagovala negativně. Takový je momentálně postoj Turecka k jedné z palčivých otázek týkajících se ruské války na Ukrajině. Právě ruské, ale také třeba některé západní námořnictvo by mohlo za nynější krize využít strategickou vodní cestu do Černého moře k posílení svých pozic.