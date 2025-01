Při bourání mostu v Drážďanech narazili na pumu z války, centrum evakuovali

Část mostu Carolabrücke, jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen v saské metropoli, se zřítila v polovině loňského září. Nikomu se přitom nic nestalo. Most ale bude muset být zcela stržen. Demoliční práce začaly záhy po neštěstí.

Ve středu ráno dělníci našli bombu z dob druhé světové války, kdy Drážďany čelily masivnímu spojeneckému bombardování. Web regionálního deníku Sächsische Zeitung uvedl, že bomba leží v korytu řeky Labe, přes kterou se most klene.

Policie nechala nejprve z preventivních důvodů uzavřít část nábřežní ulice Terrassenufer. Později uvedla, že bude nutné evakuovat lidi z okruhu jednoho kilometru. Do této oblasti spadá značná část historického jádra města, ve kterém jsou mimo jiné úřad saské vlády, drážďanská radnice a řada památek, ale i byty, školy, školky a domovy pro seniory. Evakuace by měla být hotova do čtvrtečního dopoledne.

Likvidace leteckých pum je v německých městech i 80 let po druhé světové válce relativně běžnou záležitostí. Saská metropole byla za války terčem spojeneckého bombardování, přičemž jenom nálety ve dnech 13. až 15. února 1945 si vyžádaly až 25 000 lidských životů. Velká část drážďanského starého města byla bombardováním zničena.