Bouře Babet má ve Skotsku dvě oběti. Letiště v Kodani kvůli počasí ruší lety

Výstraha před silným větrem platí až do sobotního dopoledne také v Dánsku, kodaňské letiště zrušilo některé lety, píše server TV2. Ve Francii a ve Španělsku pak způsobila silné deště bouře Aline.

Druhá pojmenovaná bouře letošního podzimu přinesla do Skotska vítr o rychlosti přes 110 kilometrů na hodinu. Na pobřeží lidé viděli až šestimetrové vlny, píše server Sky News.

Meteorologové přitom varovali, že řeky by se na některých místech mohly vylít z břehů. Kvůli bouři byla přerušena doprava na mnoha hlavních silnicích, silný vítr by totiž mohl převracet nákladní auta. Zastavil se i provoz vlaků na severu a severovýchodě Skotska. Rada hrabství Angus kvůli obavám ze stoupající hladiny řek nechala už ve čtvrtek večer preventivně evakuovat přes 400 domácností.

Kompletně zatopená zůstává obec Brechin na břehu řeky South Esk. Záchranáři tam projížděli po ulicích ve člunech a pomáhali lidem, kteří se nestihli nebo původně nechtěli evakuovat. Jediná cesta do Brechinu vede po vodě. Záchranáři tam přijali více než sto hovorů se žádostmi o pomoc.

Vítr byl tak silný, že vychýlil i letadlo

Nejvyšší výstraha před silným deštěm a větrem tam přestala platit v poledne, ale úřady ji vyhlásily i na sobotu. Meteorologové varují, že severovýchod Skotska může zasáhnout další déšť. Kvůli silnému dešti a povodním způsobeným bouří Babet bylo uzavřeno také asi 25 škol ve Walesu.

Mimo přistávací dráhu odpoledne skončilo na anglickém letišti Leeds Bradford letadlo společnosti TUI, které přilétalo z řeckého ostrova Korfu. Na letišti v době incidentu panoval silný vítr a vydatné srážky. Podle tisku se však nikdo nezranil.

V Dánsku platí výstraha před silným větrem od brzkého rána do sobotního poledne. V pátek večer by podle meteorologů mohlo spadnout až 30 milimetrů srážek, zejména v oblastech, kde jsou už zvýšené hladiny řek. Kodaňské letiště zrušilo zhruba 70 z přibližně 750 letů, většinou zajišťovaných menšími stroji.

Kvůli vysoké hladině byly zrušeny odjezdy trajektů z města Faaborg a na dvou trasách mezi jižním Dánskem a severním Německem - mezi Rödby a Puttgardenem a mezi Gedserem a Rostockem. Večer bude od 19:00 kvůli větru uzavřen most přes Öresund z Kodaně do švédského města Malmö, uvedl server TV2.

Záplavy postihly také Německo

Vlny Baltského moře ohrožovaly i pobřeží a přístaviště v severním Německu. Zaplaveny byly i některé ulice. Kromě toho na některých místech spadly těžké větve na auta či koleje. Vrcholu má vzedmuté moře podle německých úřadů v Kielském a Lübeckém zálivu dosáhnout odpoledne. Ve Flensburgu u hranic s Dánskem by mohla být večer nejmohutnější přílivová vlna za posledních 100 let. Stav vodní hladiny by tam mohl dosáhnout úrovně až dva metry nad průměrnou přílivovou úrovní.

Na nejkritičtějších místech často zasahovali hasiči a policie. Na ostrově Fehmarn pomáhali dobrovolní záchranáři desítce turistů a jejich psovi. Bouře je překvapila na hausbótech, které museli opustit.

Francie a Španělsko pak v pátek zasáhla bouře Aline, kterou doprovázely velmi silné srážky, jež způsobily sesuvy a záplavy. Ve španělském hlavním městě Madridu podle meteorologů spadlo za 24 hodin přes 100 milimetrů srážek, což je nejvyšší údaj naměřený pro toto město. Silný déšť způsobil záplavy ulic a některých stanic. Podobnou situaci hlásí i další španělská města. Ve Francii bouře udeřila hlavně na jihovýchodě země, v oblasti Alpes-Maritimes, kde se rozvodnily řeky a potoky.

Naopak Sicílie měla dnes naprosto odlišný problém, horké počasí a silný vítr tam rozdmýchaly několik požárů. Kvůli plamenům byla uzavřena dálnice mezi Palermem a Katánií, kvůli vedru jsou zavřené i školy. Od čtvrtka proti požárům zasahuje na 1 600 hasičů a dobrovolníků, napsala agentura EFE.